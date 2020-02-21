赵强：企业要敬畏风险 善于危中寻机

人民网北京2月21日电（记者 黄玉琦）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。
智车优行科技有限公司副总裁赵强在发言中表示，疫情对中小企业带来了不小的冲击，党和政府高度重视中小企业遇到的困难，及时出台了很多减负优惠政策，比如减税、免社保、免租金等，这些对于中小企业来讲都是非常必要的。“奇点汽车是一家智能电动汽车新兴品牌，授人以鱼不如授人以渔，希望政府能从产业方向上对智能汽车给予政策支持，从过往的产业规模扶持向技术研发支持上转变。” 同时，他希望金融机构能以更前瞻的视角，更宽松的政策，不仅要看企业规模更要看成长性，对那些更能符合未来五到十年，乃至更长时间发展态势的企业，给予更多、更优质、成本更低的金融发展支持。
面对疫情冲击，企业该怎么办？赵强认为，疫情在对中小企业带来冲击的同时，也加速了行业整合速度，让行业格局更加清晰，甚至推动一些企业的成长，比如健康产业、远程教育、会议系统等，危中有机。“政府的帮扶是必要的，但是不能指望政府什么事情都大包大揽，企业要敬畏风险，勇于判断，及时优化企业内部的资源配置，调整企业发展战略，形成企业的核心竞争力，善于危中寻机，这才是企业走出困境的根本。”
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