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剧锦文：疫情之下要充分发挥企业家精神走出困境

2020年02月21日13:04  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月21日电 （记者 崔泽昊）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

中国社会科学院经济研究所研究员剧锦文在发言中表示，在疫情中，中小企业受到的冲击较大，中小型民营企业遇到的问题引起了学术界和政策研究部门的重视。会上，剧锦文总结了受疫情冲击较大企业的特点：第一，小企业重于大企业；第二，民营企业重于国有企业；第三，服务型企业重于生产型企业；第四，劳动密集型企业重于资本密集型企业，线下型企业重于线上型企业。

剧锦文介绍，现在企业存在的问题可以概括为几个方面：第一，资金问题。造成资金问题可能的原因是回款难，加之从银行获取贷款依然没有得到很好的改善；第二，用工难。春节加上疫情，现在企业用工比较困难；第三，产品的销售难。特别是一些线下的产品，原材料的采购也遇到困难。

剧锦文认为，在疫情之下要充分发挥企业家精神。一是企业要强化管理、强化内部的组织管理，优化企业内部的资源配置，形成自己的竞争优势，最后形成企业的核心竞争力；二是要在疫情当中去发现转型的新商机，我们要在疫情发展过程当中，发现能够代表未来趋向的商机，及时调整企业的经营策略。还有就是要密切同网上客户的联系，特别是在疫情之下，在市场惨淡的状况之下，如何维护好和客户的关系，至关重要。要克服疫情带来的困难，要从企业自身找方法，要“眼睛向内”，唯有“靠自己”才能走出困难。

(责编：王子侯、夏晓伦)
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