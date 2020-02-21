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鲍仲峻：企业自救如同战“疫” 要从心理和技术层面双管齐下

2020年02月21日13:05  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月21日电（记者 周晶）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。谈及疫情对企业的影响，浩鲸云计算科技股份有限公司CEO鲍仲峻在发言中表示，公司的海外客户都是世界500强，他们对服务商是否能给公司带来可持续的发展、提供有保障的服务和支撑的能力是非常关注的。因此，当前这个阶段，增强客户对公司的信心至关重要。

在应对疫情过程中，公司采取了哪些有效措施？鲍仲峻表示，企业自救如同战“疫”，要从心理和技术层面双管齐下。首先要给客户从心理和精神上做相应的建设；其次，需要用技术手段帮助客户，给他们相应的支撑。

鲍仲峻认为，疫情之下，除了客户层面做出应对外，还需要从公司内部想办法。第一，要注重员工的心理建设。客户对公司提升信心后，对员工的心理也可起到积极作用，员工会认为自己所从事的工作有价值、职业生涯发展有保障；第二，缩小组织单元，实施三会制。每个业务单元不超过10人，早中晚三次线上会议，总体来讲，效率超出预期；第三，加大培训，不停工不停学。公司每天都有培训和分享，通过开发线上组织赋能看板，了解组织能效完成情况，有助于各项工作按步骤推进。

同时，鲍仲峻在会上也谈到企业在疫情冲击下所面临的困难。“目前，企业的现金流压力较高。国家也在通过暂缓社保基金缴纳的方式缓解这一困难，希望有关方面能尽快把政策落到实处，这样可以很直接的帮助到企业。”

(责编：王子侯、夏晓伦)
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