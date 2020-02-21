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陈刚：疫情之后 企业要更注重长期发展价值

2020年02月21日13:07  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月21日电 （记者 崔泽昊）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

康录生物创始人兼CEO陈刚在发言中呼吁，除了关注新冠肺炎患者，也要去关注重大疾病包括肿瘤、癌症、心脑血管这些人员的就医和治疗。陈刚还表示，在疫情发生之后，作为企业家更要考虑未来企业发展的价值体现、争取广泛合作、努力做大做强。

陈刚表示，我们要敬畏自然、敬畏生命。他提倡全社会尊重医务人员，并提出公共卫生的教育应从小学抓起，同时呼吁国家推出相关政策支持，激励企业投入到医疗、医药的创新中去。

对于未来企业发展的改变，陈刚谈到，首先，企业要注重价值，有价值不用担心企业发展不好；其次，企业发展要学会聚焦，不要什么都想做，要先做强，然后再去考虑做大；最后，企业要包容合作。立足于企业自身的核心优势，既要纵向合作也要有横向合作，这样才能真正地发挥企业中长期发展的价值。

(责编：易潇、夏晓伦)
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