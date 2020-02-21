张永明：六大举措助力中小企业走出困境 破解融资难题

人民网北京2月21日电（记者 黄玉琦）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

新冠肺炎疫情对中小企业的影响几何？工业和信息化部中小企业发展促进中心宣传与公共关系部主任张永明在发言中表示，影响主要表现在四个方面：一是库存积压、过期和物料腐败等带来的损失和资金占用；二是人工和房租等固定成本支出；三是需求超预期变化影响了收入；四是因复工和政策等障碍，影响了经营活动。

资金问题目前成为中小企业最大的难题之一，面对眼前的资金难问题，中小企业的生存更离不开国家财政和金融机构的大力扶持。张永明认为扶持政策主要从两个角度发力：一是在政府力所能及的基础上，进一步想法设法帮助企业降成本，减轻发展压力；二是发挥政府引导作用，联合多方为企业发展输血造血，增强企业发展潜力、活力、动力，包括增加资金供给，进行贷款展期，刺激有效需求等。

张永明表示，工业和信息化部中小企业发展促进中心作为全国中小企业服务体系的领头羊、国家中小企业公共服务平台的核心和枢纽，将采取多项措施帮助中小企业尽快走出困境牵线搭桥。

一是工业和信息化部中小企业发展促进中心与中国工商银行普惠金融部签署《中小微企业金融服务合作备忘录》。根据《合作备忘录》，2020年-2022年，中国工商银行普惠金融事业部在信贷规模、信贷政策、业务效率等方面，为我中心推荐的中小微企业进行优先支持，设立绿色审批通道，提供不少于2000亿元的意向性综合授信额度和优惠利率。2020年，针对此次疫情的情况，中心将在全国选择10-15个城市，加快落实中心与工商银行《中小小微企业金融服务合作备忘录》中的2000亿小微贷款授信额度。

二是在重点区域推进中小企业产融合作。设立深圳中小企业国际交流创新中心，打造高水平、全生态、深融合的产融合作示范平台，通过引入集聚专业能力强、细分优势互补的融资服务机构，组织开展产融对接活动和融资服务创新活动；这一模式也将在北京亦庄、广州开发区、威海高新区等地加快复制推广。

三是构建全国性中小企业融资服务大数据平台。针对目前中小企业融资难、融资贵、信贷难的问题，2020年1月15日，中国中小企业发展促进中心与融联易云金融信息服务（北京）有限公司在京签署全国性中小企业融资服务大数据平台战略合作协议，进一步落实党中央、国务院关于加强金融服务实体经济，探索创新中小企业融资服务新模式，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，充分发挥各自优势，搭建中小企业融资服务大数据平台，打破银企间信息不对称的困局，提升金融服务中小企业的质效。

四是牵头成立中小企业融资服务大数据生态联盟。链接各省市中小企业促进中心和大数据应用企业，构建中小企业融资服务大数据生态，建立完善基于多方计算的、数据可信、安全归集的交换机制，制定相关企业数据归集交换团体标准，建设大数据平台，促进中小企业数据与政府部门、银行业、基金业数据的整合、校验，促进中小企业融资中信息不对称问题的解决。

五是进一步推广“中企云链”供应链金融模式，推动更多核心大企业利用大数据、区块链等技术构建供应链应收账款数据平台，盘活大企业优质信用资源，推动解决供应链上中小企业融资难问题。

六是将成立基金公司，促进中小企业直接融资工作。2020年，根据疫情情况，中心将择机在北京举办第一届中国中小企业融资高峰论坛，进一步聚焦中小企业融资问题。

(责编：易潇、夏晓伦)