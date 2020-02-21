周德文：“五个抱团”建议助力中小企业“过冬”

人民网北京2月21日电（薄晨棣）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

民进中央经济委员会副主任、中国中小企业协会副会长周德文在发言中表示，目前部分中小企业面临着“既盼复工，又怕复工”的两难困境：一方面，企业停产时间长、没有收入但承担费用高，只有复产复工才能减轻压力；另一方面，形式主义、各地政策参差不齐等问题给复工增加难度，加之用工荒、资金难等问题，又让企业“怕复工”。

对此，周德文提出“五个抱团”建议，集全社会之力，帮扶中小企业克服困难：

第一，政企抱团。在抓好疫情防控和经济发展的关键时期，政府应与企业站在一起，打造良好复工环境，抓住企业痛点出台相关政策，解决企业销售渠道不畅等实际问题；企业也应及时向政府反映自身困难，争取政策支持。

第二，银企抱团。危急时刻，银行应向企业伸出援手，采取贷款展期、贷款利率下浮等措施，帮助企业渡过难关。

第三，大小企业抱团。与大企业相比，疫情对中小微企业的影响相对较大，应倡导大企业和中小微企业互利合作，携手“过冬”。

第四，行业抱团。充分发挥行业协会作用，增强全行业的市场竞争力。

第五，企业内部抱团。企业老板应团结员工，承担应尽的责任，尽量不裁员；员工也应体谅老板，只有双方相互理解，才能更好地应对危机。

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