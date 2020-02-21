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刘晓菲：利用数字化策略为行业赋能

2020年02月21日13:13  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月21日电（薄晨棣）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

阿里巴巴本地生活服务公司副总裁刘晓菲在发言中表示，外卖和到店餐饮是阿里本地生活服务的核心业务，疫情导致平台上大量餐饮商户无法正常营业，而不少居家隔离的居民选择“线上买菜”，生鲜、商超订单量大幅提升。“春节期间，饿了么平台上北京的外卖买菜订单量同比增长9倍。”她表示，在此情况下，如何保证运力、服务质量、以及保障配送人员的安全，也是企业面临的困难之一。

刘晓菲介绍，为应对疫情冲击，饿了么与口碑推出“开工十件套”，从基础保障、流量支持、数字化营销等方面入手，助力行业复苏。在基础保障方面，一是减免佣金，提供10亿元专项资金支持，纾缓商户现金流压力；二是推出外卖急速上线服务，方便商家开通外卖业务；三是联动政府部门开展“民生保供”项目，推荐品质商户入驻爱心专区；四是上线无接触安心送、外卖自提点服务；五，对接复工企业团体订餐需求，让企业安心复工。

流量支持方面，平台提供高德地图等流量入口，帮助商户恢复经营。数字化营销方面，口碑、饿了么、淘宝等多平台同步开直播，鼓励商家在平台上提供直播服务；此外，平台提供4000门免费线上课程，帮助商户学习卫生防疫、政策解读等相关知识与信息。

“希望能尽力帮助商户们恢复经营，为餐饮行业的复苏提供赋能与支撑。”刘晓菲说。

(责编：易潇、夏晓伦)
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