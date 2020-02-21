陈俊：期待政策双管齐下，为企业降风险减负担

人民网北京2月21日电（记者王先进）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫?中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

作为一家以城市污泥、畜禽粪便等有机固体废物处理与资源化利用为主营业务的民营高新技术企业，合清环保总经理陈俊介绍，公司总部在北京，设备制造公司在湖北十堰，承担的工程建设和运营项目分布于国内十几个省市，这次突发的疫情对企业的生产经营产生了重大影响。

在提到目前企业存在的困难时，陈俊表示，首先是位于十堰的设备制造厂迟迟不能开工，严重影响产品的生产进度，部分项目存在不能按期交货的风险。而疫情的持续也为企业发展增加了很多不确定性，“国家的环保投资会不会减少？环保项目的回款难度是否会增加？企业现金流会不会出现大的困难？这些都是未知数。”

对此，陈俊建议：一是企业房租补贴。北京近期出台了《促进中小微企业持续健康发展的若干措施》，其中只有承租市属或区属国有房产才能减免房租，而因承租非国有房产办公无法获得房租减免，特别是对于湖北省这些需要较长时间才能恢复生产的企业，政府应给予更有效的房租补贴，减轻企业负担。

二是企业贷款优惠。对于具备还款能力、发展势头良好的中小型高科技企业，应取消中介公司担保环节，降低贷款门槛和融资成本，适当提高贷款额度，控制贷款利率上浮并给予适当利率优惠等帮扶措施。

(责编：赵爽、夏晓伦)