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傅希昌：线上跨境贸易要用好政策、练好内功

2020年02月21日13:20  来源：人民网-财经频道
 

 人民网北京2月21日电（记者王先进）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫?中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

高密市大路国际贸易有限公司CEO傅希昌在发言中提出，疫情防控和复工复产要两手抓，“我们正在市政府的安排和支持下，早、快、严、靠，有序复工”。

傅希昌指出，疫情是一次考验，虽对线上企业的影响相对较小，但对跨境物流、国内供应链和企业内部组织管理的影响比较突出。

傅希昌认为，一方面，跨境物流的影响归咎于国际大形势，而企业则需要用好国内的新政策，“暖春计划”的推出就是一个非常大的机会。另一方面，由于依托山东制造业的优势及全国的品类优势，大路贸易主打三亚电商和亚马逊2B的贸易，其国内供应链强调的是新品，需要拓展新的平台，这使得员工有了在家中跟客户长时间和深度沟通的场景。同时，在个体经济时代，员工要在分工和效率的基础上做好线上协同，“我们要充分利用这一段机遇，练好内功、加强学习，这也成为最关键的问题。”

(责编：赵爽、夏晓伦)
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