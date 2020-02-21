王展：企业更需订单比单纯补贴更实际

人民网北京2月21日电（记者王喆）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫?中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。
雪乐山董事长王展介绍，作为线下培训机构，在这次疫情的冲击下影响很大，多地门店场所已暂停营业近1个月，房租、专用设备维护、人力成本等压力不小。“现在政府已经出台了很多帮扶政策，一个是希望政策在落地执行时更有效率，同时我们更希望有一些政府采购订单、团单的支持。”他表示，相对于单纯的补贴，很多企业更希望多得订单，通过企业的产品、服务和自身的努力来换取支持和生存发展的空间，“就和授人予渔是同样的道理。”
王展还表示，中小微企业在实际的金融贷款中会出现抵押物不足等情况，受限很多。希望银行等金融机构能针对线下服务业提供更多的金融产品以提供支持，方便中小企业贷款，能渡难关。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】