王展：企业更需订单比单纯补贴更实际

人民网北京2月21日电（记者王喆）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫?中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

雪乐山董事长王展介绍，作为线下培训机构，在这次疫情的冲击下影响很大，多地门店场所已暂停营业近1个月，房租、专用设备维护、人力成本等压力不小。“现在政府已经出台了很多帮扶政策，一个是希望政策在落地执行时更有效率，同时我们更希望有一些政府采购订单、团单的支持。”他表示，相对于单纯的补贴，很多企业更希望多得订单，通过企业的产品、服务和自身的努力来换取支持和生存发展的空间，“就和授人予渔是同样的道理。”

王展还表示，中小微企业在实际的金融贷款中会出现抵押物不足等情况，受限很多。希望银行等金融机构能针对线下服务业提供更多的金融产品以提供支持，方便中小企业贷款，能渡难关。

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