陈立叶：期待将防控公共环境卫生安全常态化市场化

人民网北京2月21日电（记者 王喆）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

侨银环保科技股份有限公司执行总裁陈立叶在发言中介绍，本次疫情对侨银环保是一次大考，面对员工心理紧张、防控物资短缺、采购难度骤增、作业内容突增、服务收费不确定等等困难，35000多名员工持续坚守着60个城市的公共环境疫情防控工作。

在谈到当前企业复工遇到的问题时，陈立叶表示，要让员工有安全感，敢于复工，首先企业要做好员工的心理疏导，让员工科学认识疫情，同时提供必要的安全防护物资做好防护，做好员工工作、生活及周边公共场所的安全防控。其次要树立负责任、有担当的企业文化，在特殊时期要对员工负起不裁员、不减薪的企业责任，让员工安心“以厂为家”“以司为家”。

陈立叶认为，环卫行业面临着财政预算投入不足、经费拨付不及时、有法不依、市场化专业化程度不高等问题丞待解决。他呼吁各地应重视、升级公共环境管理，将防控公共环境卫生安全常态化，“多次疫情都来源于市场，为什么不能请专业化的公司、专业化的人来加强这些公共场所环境卫生的管理呢，让专业的人做专业的事，提高环卫行业市场人、专业化势在必行。”

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