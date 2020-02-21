人民网>>财经

陈立叶：期待将防控公共环境卫生安全常态化市场化

2020年02月21日13:28  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月21日电（记者 王喆）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

侨银环保科技股份有限公司执行总裁陈立叶在发言中介绍，本次疫情对侨银环保是一次大考，面对员工心理紧张、防控物资短缺、采购难度骤增、作业内容突增、服务收费不确定等等困难，35000多名员工持续坚守着60个城市的公共环境疫情防控工作。

在谈到当前企业复工遇到的问题时，陈立叶表示，要让员工有安全感，敢于复工，首先企业要做好员工的心理疏导，让员工科学认识疫情，同时提供必要的安全防护物资做好防护，做好员工工作、生活及周边公共场所的安全防控。其次要树立负责任、有担当的企业文化，在特殊时期要对员工负起不裁员、不减薪的企业责任，让员工安心“以厂为家”“以司为家”。

陈立叶认为，环卫行业面临着财政预算投入不足、经费拨付不及时、有法不依、市场化专业化程度不高等问题丞待解决。他呼吁各地应重视、升级公共环境管理，将防控公共环境卫生安全常态化，“多次疫情都来源于市场，为什么不能请专业化的公司、专业化的人来加强这些公共场所环境卫生的管理呢，让专业的人做专业的事，提高环卫行业市场人、专业化势在必行。”

 

(责编：赵爽、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved