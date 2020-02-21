孙来春：战“疫”之下 企业开启数字化自救新模式

人民网北京2月21日电（王帅）疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

上海林清轩化妆品有限公司创始人孙来春在发言中表示，借助直播平台、加大门店数字化、加强品牌建设，这三方面或可帮助未来企业开创新模式。

孙来春认为，这次疫情为企业自救留下了一些“方法论”，让企业在应对不确定性时有更顽强的生命力，让品牌更强大。

作为服务型零售业，在经历过非典时期的破产之后，面对没有融资、没有银行支持，林清轩化妆品如何做到业绩与去年同期持平？孙来春表示，转变营销思维是关键所在。武汉地区利用线上线下数字化平台，在门店全关、员工隔离、无顾客逛街的情况下，同样还是一个品牌，靠线上也能活，在危机中寻找机遇，可从这三方面着手：

一、借助直播平台。由过去的完全靠线下体验推销产品转型为以短视频和直播平台为主要宣传渠道；从系统的升级到和顾客的触达，为消费者提供简单的美容护理服务。

二、加大门店数字化。在传统劳动密集型企业基础上，实现零售和服务业的数字化管理。同时以产品的体验、展示和视频直播为主，打破电商和线下门店的距离，加强对化妆品使用安全和门店卫生监管，做到让消费者放心到门店来体验和消费。

三、加强品牌建设。注入新的品牌故事和文化。比如，通过护肤品来修复戴口罩之后潮湿、红肿的皮肤，提升品牌价值，积极应对疫情对于品牌影响力的冲击，推动企业健康持续发展。

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