束从轩：疫情之下，企业要做到“不等不靠不裁人”

人民网北京2月21日电（王帅） 疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

会上，老乡鸡集团创始人、董事长束从轩表示，确定战疫紧急措施、调整组织架构、坚持企业上下游抱团、加强门店标准化卫生管理，这四个方面或可帮助企业积极应对疫情。

束从轩认为，这一次新冠疫情与经历过的非典不同，影响范围和程度都比非典厉害得多，特别是对餐饮业，餐饮业是这次影响比较严重的行业之一。老乡鸡以快餐为龙头的一二三产企业，始终把员工的身体安全放在第一位。应对突如其来的疫情，总体上是“不等不靠不裁人”。在疫情爆发前夕，及时制定了一二三期的危机预案。坚持不欠薪，不裁员，众志成城，应对疫情。同时，通过自救克服艰难，拿出更多的资源和力量反哺给疫情的防控一线。

企业如何自救、在危机中寻找机遇？束从轩表示可从这四方面着手：

一、确定“加减乘除”战疫紧急措施。“加”是加强服务；“减”是减少一些不必要的开支；“乘”是提升竞争力；“除”是去除对疫情的恐慌心理。

二、紧急调整组织架构，分为战略中心、研发中心、支持中心三大部分。战略中心主要负责品牌战略方向，资金政策等工作。研发中心主要围绕外卖业务、打包外带和复工后的团队工作餐及新零售等工作。支持中心主要负责在线办公，在家上班、在群上岗、在线培训以及企业文化打造等工作。

三、坚持企业上下游抱团。在疫情期间，企业加工厂，继续进行原料收储。同时，维护好和供应商的的关系，坚持货到及时结清款项付款。

四、加强门店标准化卫生管理。疫情期间，老乡鸡制定了非常容易推广的标准化，一是洗手，两小时消毒一次，四个小时换一次口罩，一天的口罩。同时，集中采购，一个口罩做一家，让顾客放心就餐。

同时，束从轩在会上建议，应加强服务行业的社会保障，合理配置加工企业的用电政策等。

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