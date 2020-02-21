人民网>>财经

束从轩：疫情之下，企业要做到“不等不靠不裁人”

2020年02月21日15:16  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月21日电（王帅） 疫情之下，中小企业面临严峻的挑战。如何化危为机，奋然进取？2月20日，人民网强国论坛通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会，聚焦疫情之下中小企业面临的严峻挑战和转机出路，同时邀请专家为中小企业发展献策献计。

会上，老乡鸡集团创始人、董事长束从轩表示，确定战疫紧急措施、调整组织架构、坚持企业上下游抱团、加强门店标准化卫生管理，这四个方面或可帮助企业积极应对疫情。

束从轩认为，这一次新冠疫情与经历过的非典不同，影响范围和程度都比非典厉害得多，特别是对餐饮业，餐饮业是这次影响比较严重的行业之一。老乡鸡以快餐为龙头的一二三产企业，始终把员工的身体安全放在第一位。应对突如其来的疫情，总体上是“不等不靠不裁人”。在疫情爆发前夕，及时制定了一二三期的危机预案。坚持不欠薪，不裁员，众志成城，应对疫情。同时，通过自救克服艰难，拿出更多的资源和力量反哺给疫情的防控一线。

企业如何自救、在危机中寻找机遇？束从轩表示可从这四方面着手：

一、确定“加减乘除”战疫紧急措施。“加”是加强服务；“减”是减少一些不必要的开支；“乘”是提升竞争力；“除”是去除对疫情的恐慌心理。

二、紧急调整组织架构，分为战略中心、研发中心、支持中心三大部分。战略中心主要负责品牌战略方向，资金政策等工作。研发中心主要围绕外卖业务、打包外带和复工后的团队工作餐及新零售等工作。支持中心主要负责在线办公，在家上班、在群上岗、在线培训以及企业文化打造等工作。

三、坚持企业上下游抱团。在疫情期间，企业加工厂，继续进行原料收储。同时，维护好和供应商的的关系，坚持货到及时结清款项付款。

四、加强门店标准化卫生管理。疫情期间，老乡鸡制定了非常容易推广的标准化，一是洗手，两小时消毒一次，四个小时换一次口罩，一天的口罩。同时，集中采购，一个口罩做一家，让顾客放心就餐。

同时，束从轩在会上建议，应加强服务行业的社会保障，合理配置加工企业的用电政策等。

(责编：王子侯、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved