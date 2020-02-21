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满足健康生活需求 释放新兴消费潜力——相关部门和地方稳消费促消费综述

2020年02月21日19:33  来源：新华网
 

　　新华社北京2月21日电题：满足健康生活需求 释放新兴消费潜力——相关部门和地方稳消费促消费综述

　　新华社记者王雨萧、于也童、王晨阳

　　3日召开的中央政治局常委会会议指出，要着力稳定居民消费，加快释放新兴消费潜力，更好满足居民健康生活消费需求，进一步培养居民健康生活习惯。

　　连日来，各地各部门相继出台政策举措，在满足百姓生活必需品消费同时，着力促进新兴消费。

　　更好满足居民健康生活消费需求

　　疫情发生以来，口罩等医疗物资市场需求激增，库存严重不足，如何满足百姓防护需求，成为一道现实考题。

　　记者了解到，国家发改委、商务部等多部门组织相关企业恢复生产，推动企业扩能改造，截至2月17日，全国口罩产能利用率达110%。上海市还出台了“居（村）委会登记预约+药店购买”供应方式，按“户”为单位实名制预约分配，截至12日已累计发放约2900万个口罩预约凭证。

　　辽宁社会科学院副院长梁启东建议，各地应加快建立完善医药卫生物资的生产、储备、调拨和配送体系，更好地满足居民健康防护需求。

　　近几年，随着全民健康意识不断提升，健康消费、绿色消费增长势头强劲。在“2020天猫年货节”首小时成交数量前十的食品里，以坚果、红枣、橄榄油为代表的健康食品占93%；商务部数据显示，去年“双11”期间，医美、口腔、体检等相关服务预约增长5倍以上；PP体育联合苏宁易购，在疫情防控期间上线“健康体魄练起来”专场，满足人们居家健身需求……

　　中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为，保健养生、运动健身、互联网问诊等健康消费未来将成为新的消费增长点。要积极增加公共卫生用品和服务供给，促进医疗健康行业细分，激活健康产业的一池“春水”，进一步满足人民对健康生活的需求。

　　让百姓“购物车”装得满

　　疫情防控期间，肉菜蛋奶等生活必需品是否供得上？百姓“购物车”能不能装得满？

　　新鲜水灵的奶白菜、新西兰奇异果、刚切段的圆冬瓜……在北京市京客隆永安路店，记者看到瓜果鲜蔬品类丰富、供应充足。附近居民李阿姨告诉记者，自己每周会来超市买一次菜，常用的食材和调料基本都能买到。

　　根据商务部对全国34个中心城市的20家重点超市企业监测，疫情期间各超市企业积极采购供货，居民日常生活必需的米面油等供应保障正常。20家企业共有门店7143个，18日当天开业6648个，开业比例93%。

　　利用线上平台等技术手段，部分商家积极对接市场，满足消费需求。国美集团“闭店不停工”，保障消费者家电采购、配送、安装；中国移动等企业加快推进5G融入百业，更好满足居民健康生活消费需求；小米在淘宝直播举行小米10手机“云发布会”，阿迪达斯通过淘宝直播发布新品……

　　国家发改委经贸司副司长陈达介绍，发改委会同商务部等有关部门进一步完善了监测预警处置机制，增加生活物资市场供给。在做好疫情防控工作的基础上，积极支持生活必需品相关企业推进复工复产。

　　激活“云消费”新场景

　　“宅”，是2020年春节的热词之一。“云学习”“云办公”“云逛街”……独特的“宅”生活，开启了各类“云消费”新场景。

　　“屏幕经济”占据更多比重——

　　大年初一，电影《囧妈》通过抖音、西瓜视频等平台免费在线播放，上线三日总播放量超6亿，总观看人次达1.8亿次。各大视频网站也紧随其后，纷纷推出优惠观影活动，平台点击量、会员数量大幅攀升。业内专家表示，此次疫情或将催生“线上影院”这一全新消费模式。此外，主流手游产品、短视频等平台日活用户均显著上升。

　　社区商业迎来发展契机——

　　主打“最后一公里”的社区商业在此次疫情期间迎来发展契机，“动动手指，送货上门”成为不少市民的居家选择。苏宁易购数据显示，春节以来，苏宁菜场订单量环比提升650%，通过苏宁易购平台，家乐福对周边3公里范围提供“1小时达”“无接触配送”服务，蔬菜、水果订单量同比增长超600%。

　　在线办公、在线教育逆势增长——

　　疫情防控期间，线上办公需求大幅增加。2月3日以来，通过阿里钉钉，超过1000万家企业的2亿上班族在线开工，截至17日，全国已有19个省份的城市启用钉钉复工平台；优酷发起“在家上课计划”线上招募，仅两天便收到4000多名师生咨询报名，据不完全统计，目前列入计划的直播课每日达700余场。

　　赵萍认为，传统商业“线上线下”融合将进一步加速，依托社交电商等平台的新兴消费将迎来较大增长空间。应鼓励新兴产业和消费模式发展，引导相关企业创新服务供给方式，依托新业态新场景，促进消费潜力持续释放。

(责编：杨光宇、曹昆)
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