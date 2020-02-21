新华社合肥2月21日电 题：稳产“强心剂”激发产业“开门红”——世界级显示产业基地生产见闻

新华社记者汪奥娜

这边，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司的数字化车间里，一台台机械手臂将刚生产出的玻璃基板进行裁切与码垛；另一边，在翰博高新材料（合肥）股份有限公司，工人们从上到下全副武装，工作服上贴有各自姓名，正在相互配合组装导光板。

在合肥新站高新技术产业开发区，记者看到，从上游的玻璃基板、偏光片、靶材，到中游的面板和模组，再到下游的整机制造和终端应用，覆盖新型显示产业链主要环节的企业基本全面复工，处处呈现出繁忙而有序的生产景象。

作为国内唯一以新型显示产业命名的国家新型工业化产业示范基地，新站高新区也是全球新型显示产业链配置最齐全的基地之一。在这里，全球首条10.5代TFT-LCD生产线与首条10.5代玻璃基板生产线先后建成并实现量产。

在基地，即便疫情期间，产业链上下游仍传递出强防控、稳生产的信心与决心。

当前，市场对终端设备的需求迅速增长，春节到现在，合肥视涯技术有限公司生产的硅基OLED显示器件的库存和样品都快被卖空了。

“我们主要是给VR和AR眼镜做配套的，目前明显感觉到游戏和教育类的内容厂商与终端厂商的新项目开发进度在提速，对显示器件的性能也提出了更高的要求，对于我们来说是难得的发展机遇。”视涯高级副总裁孔杰表示。

由生产工艺的特殊性所决定，部分新型显示产业的生产线必须全年24小时不间断运行，原材料保供是生产可持续的重要前提。在市、区两级政府的协调下，京东方、彩虹等重点企业的产业链配套企业停产、原材料跨区域运输不畅等难题得到了及时解决，为企业稳产注入了“强心剂”。

1月中旬，中国首片拥有自主知识产权的溢流法0.5毫米G8.5+基板玻璃在彩虹液晶玻璃下线，标志我国在高世代基板玻璃产业发展迈出了关键一步。春节期间正是产线良率爬坡的关键时期。受疫情影响，轮休取消，616名一线工人与技术人员连续多日两班倒，换来了产品品质显著提升的“开门红”。

“员工健康安全，生产才能正常有序。”彩虹液晶玻璃总经理杨国洪说。早在1月20日，企业就开始执行实名登记、体温监测、视频会议等疫情防控措施，用一周的时间对在岗职工进行了彻底排查，并将高度疑似者及其所在班组都进行了隔离。2月1日起，组织员工分四批返岗并隔离观察，严防传染源输入。截至目前，已有280余人陆续返岗，所有员工中无一例疑似或确诊。

一批上下游关键配套的外资企业也积极落实疫情防控的主体责任。康宁公司的显示科技、环境科技及汽车玻璃三个工厂为员工采购并储备了一定量的防护用品并定期发放，工厂每天定期进行消毒。住化电子材料科技（合肥）有限公司制定了疫情防控工作方案和应急处置预案，口罩、消毒液等物资的储备充足。

合肥新站高新区经贸局副局长范宏表示，截至2月20日，新型显示产业基地的80余家企业中，已有52家复产，共2.8万余员工正在生产。

“下一步，基地会往培育上游新材料企业上使劲，陆续会有一批前期精选的新项目开工建设，产业发展与布局正在稳扎稳打地往前走。”范宏说。

(责编：杨光宇、曹昆)