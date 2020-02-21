“非接触式”申报、审核、调查评估——税务总局优化出口退免税服务

新华社北京2月21日电（记者郁琼源）记者21日从国家税务总局了解到，税务总局近日印发通知，提出“非接触式”申报、“非接触式”审核、“非接触式”调查评估等征管服务措施，切实便利纳税人办理出口退免税事项，确保疫情防控和助力稳外贸工作协同有序推进。
通知指出，纳税人出口退免税申报事项可“容缺办理”。疫情期间，纳税人提交电子数据即可申报办理退免税事项，待疫情结束后再补报纸质资料。已实现纸质资料影像化申报的地区，纳税人还可选择申报时一并提交影像化资料，事后不再补报纸质资料。
为确保疫情期间及时办理出口退税，通知进一步明确了“非接触式”审核的工作要求：税务机关受理申报后，仅审核电子数据。审核无问题的，即可办理相关退税事项。审核发现存在涉嫌骗税等疑点的，可要求纳税人通过微信、邮件等“非接触式”途径提供相关影像资料，待疑点排除后即可办理。
通知明确，对于确需调查评估的退税业务，税务机关应采用案头分析、电话约谈等“非接触式”手段评估。经“非接触式”评估排除疑点的，要及时为纳税人办理退免税。
为便于纳税人及时了解退免税事项办理情况，通知要求，税务机关办结退免税事项后，要通过网上反馈的方式及时将办理结果告知纳税人。纳税人需要开具纸质证明的，可联系税务机关邮寄送达。
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