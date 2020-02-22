央地联手，助民营企业回归正轨（锐财经·一手抓防疫，一手促发展（12））

连日来，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，重庆部分民营企业陆续复工复产。图为在位于重庆市北碚区的重庆顺多利机车有限公司，工人在生产线上忙碌。

新华社记者 唐 奕摄

2月20日召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，各地区各部门要统筹疫情防控和经济社会发展，分区分级精准做好疫情防控，推动有序复工复产。连日来，随着疫情防控工作积极变化增多，中央和地方有关部门也加紧出台了一系列科学防疫、精准指导政策，帮助越来越多的民营企业复工复产、回归正轨。

各地企业有序复工

连日来，各地民营企业正在加紧恢复生产经营。

在重庆山青机械制造有限公司，工作人员对每位进出公司的复工人员进行体温检测、口罩发放，并对进出车辆进行喷洒消毒。工人们穿戴整齐，间隔约1米排着长长的队伍陆续走上工位。“公司首批复工的一线工人有80人。复工前，我们对复工人员逐一进行了排查，在确认符合条件后才通知复工。同时，我们也呼吁工人们尽量带饭上班，在岗位用餐，减少集聚。”该公司负责人说。

作为国内油管行业中产量较大、产品品种较全的民营企业，山东龙口油管有限公司是潍柴动力、中国重汽等知名企业的主要供货商。据该公司技术部负责人刘照斌介绍，虽然年前公司储备了一批产品，但无法足量满足客户需求。因此，龙口油管早早便开始准备复工手续，在得到了所在地疫情防控指挥部的批准后，于2月10日正式复工。“很多车企生产的救护车也是用我们的油管，特殊时期救护车也在加产，我们更得抓紧复工。”刘照斌说。

“我们遍布全国的食品加工、饲料公司已返岗复产95%，各级政府正积极协调原辅料及产品运输；旗下的防疫物资生产企业，也获得了各级政府全力支持，在向国家开发银行四川省分行提交申请后，次日即收到了3000万元的人行防疫专项应急贷款支持，极大提振了企业的经营信心。”新希望集团董事长刘永好表示，改革开放以来，民营企业经历过很多困难和挑战，但只要大家团结一心，就没有过不去的坎儿。

政策精准支持全面

分析人士指出，最近几天，各地企业特别是民营企业复工率提高，与各方积极采取针对性的帮扶措施密不可分。

在河南，郑州海关出台15条专项措施，借助综合保税区、保税物流中心、保税仓库的保税功能，充分发挥政策优势，帮助企业解决疫情造成的原料采购及资金困难。在内蒙古，呼和浩特市工商联不间断地通过微信群、公众号向民营企业及时推送各级党委政府支持民营企业复工复产的相关政策，积极引导企业做好疫情防控、复工复产的预案和应急方案。在浙江，省政府下发通知，提出要巩固和拓展减税降费成效，制定实施一批新的降本减负措施，降低企业用电、用气、物流等成本，完善涉企一站式移动服务平台，2020年全年为企业减负2700亿元，为民营企业营造更好发展环境。

与此同时，相关部委也积极为民营企业复工复产提供支撑。

与此同时，商务部也印发通知，就稳外贸稳外资促消费做出要求。“针对疫情背景下企业开拓国内外市场面临的困难，我们提出了一系列优化国内外环境的政策措施，以稳定企业发展信心，包括：加强出口信用保险支持，帮助企业应对订单取消、出运拒收等风险；积极应对境外贸易限制措施；用好自贸协定优惠政策；稳定外资企业信心；指导开放平台抓防控促发展；发挥好财政资金作用，拿出真金白银缓解企业压力。”商务部综合司司长储士家说。

化危为机拥抱希望

面向未来，“信心”和“希望”依旧是关键词。

360公司董事长兼首席执行官周鸿祎表示，商业模式在正常的时候也是要经常变化的，企业要抓住这个历史，把危机变成机会，充分发挥研发人员、产品技术人员的能力，迅速地在一些地方实现转型、做出产品。

“这次疫情让我们所有业务思考新的机会，也给我们安全大脑留出了开发的时间，完善产品和解决方案。适者生存，束手待毙、袖手旁观都是不行的。在这个时候，我们一定要激发大家的好胜心，激发大家的求胜欲，激发大家的敏感度，危难面前每个人都要行动起来，及时调整和改善我们的产品，创造新的业务模式。”周鸿祎在勉励员工时说。

中国企业联合会企业研究中心首席研究员缪荣指出，近期各部门各地方出台了很多科学防疫、减免税费、促进企业复工复产政策，对民营企业起到了雪中送炭的效果。可以说，帮助民营企业渡过难关、回归正轨，就是呵护中国经济的火种和希望。“当前，民营企业复工复产还存在两个问题：一是防疫物资供给还不足，一些企业只能采取有限复工的方式；二是资金短缺，政策出台到落地之间的过程还难以满足一些企业的急迫需要。不过，随着各方面支持力度的增大，相信广大民企会有更强的获得感，也必将战胜短暂的困难。”缪荣对本报记者说。

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