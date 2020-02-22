政策帮扶组合拳 解中小微企业燃眉之急

近来，各地企业陆续开始复工复产。受疫情等因素影响，一些中小微企业面临“倒春寒”，生产经营存在不少困难。

2月12日，中央政治局常委会召开会议，分析当前新冠肺炎疫情形势，研究加强疫情防控工作。习近平总书记在会上指出，各级党委和政府要按照党中央决策部署，突出重点、统筹兼顾，分类指导、分区施策，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，努力实现今年经济社会发展目标任务。

2月10日，习近平总书记在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调，要积极推动企事业单位复工复产，对受疫情影响较大企业，要在金融、用工等方面加大支持力度，帮助渡过难关。

同时，工业和信息化部也印发了《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》（以下简称《通知》），出台20项具体措施支持中小企业复工复产。18日，国务院召开常务会，决定阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策。保障要素、财税扶持、金融服务……中央各部门和各级地方政府近日来陆续出台多项利好措施驰援中小企业，帮助企业共渡难关。

保障要素、打通产供链条等，应急举措解决中小微企业燃眉之急

在汇聚了近700家企业的北京中关村软件园，偌大的园区如何既有序复工、又保障疫情防控安全，成为一项挑战。

“企业有测温枪、测温门需求的，可直接与表格中对接人联系！园区兄弟企业已为大家准备好。”“酒精联系人如下，有需要的请联系。”在中关村软件园的园区微信群里，针对园区企业开复工、防控疫情所需的各种资源已准备就绪。

中关村管委会向记者透露，中关村企业联系服务线上平台第一时间了解和收集企业在疫情期间采取的防控措施和困难需求，帮助解决企业开复工后的协同办公、物流、住宿、餐饮等需求。目前，为解决就餐问题，中关村管委会已联合美团发起“工作餐直供”行动，携手50多家头部餐饮品牌与300余家餐厅，为中关村企业员工复工之后提供无接触配送服务。

这段时间受疫情影响，全国三大汽车产业基地之一的重庆，汽车产量锐减。牵一发动全身的汽车制造要实现复工复产，上下游供货通畅、产业链和供应链联动起来才是关键。这两天，位于两江新区的长安福特变速器厂正在加班加点赶制发往德国、印度等海外市场的订单。让厂长沈兴华焦虑的不是自身企业的生产能力，而是要确保上游企业不掉链子。“这批海外订单用的是全球最先进的8AT变速器，我们手上的零部件只能满足两天的生产量，如果上游企业不能及时复工，就会造成我们整个生产线停线，一天的损失就是300-400万元”。

汽车制造是重庆两江新区的支柱产业，拥有整车厂9家，周边区域配套厂上千家。其中，长安福特变速器是汽车产业链中连接上游零部件和下游整车制造的关键一环。这个工厂在重庆拥有130家上游配套企业，而这上百家企业当前面临的共同难题就是人员和物流问题。“疫情期间由于交通管制，我们很多材料运不进来，我们的产品也运不出去，当然最困难的是人，没有人我的设备也开不起来，巧妇难为无米之炊”，作为配套企业的重庆渝江压铸公司副总崔福生告诉记者。

为打通产供链条，当地政府迅速组建了300多人的企业服务员队伍，“一对一”入驻企业蹲点的同时，精准破局，自制了一份企业、街道和新区主管部门三方敲章的“工业企业复产复工报备表”。这份权威认证表格，让上万名企业员工在确保安全的前提下迅速返岗，让配套的物流企业很快拿到复工备案证书。如今，长安福特的130多家配套企业复工过半，保持着旺盛的复产效率，而其所在的两江新区已有388家企业、5万多名员工复工复产。

解决原材料供应难题，是利好中小企业复工复产的众多政策措施之一。为确保复工复产期间生产、防疫要素保障，《通知》提出，各级中小企业主管部门要会同有关部门帮助企业协调解决职工返岗、原材料供应、物资运输以及口罩、测温仪等防控物资保障等难题，指导企业开展生产自救。

此外，疫情期间中小企业生产经营所需的用电、用水、用气实施阶段性缓缴费用，缓缴期间实行“欠费不停供”措施。对纳入疫情防控重点保障企业名单，且有条件、有意愿转产防疫物资的中小企业，全力帮助协调解决转产过程中的问题。

在安徽铜陵，降低用水用气价格、延期交纳税款等16条政策的出台，为一些中小企业解决了燃眉之急；河北唐山对重点项目企业、社会民生保障企业上门驻扎指导，为复工企业提供从防疫消杀到省市各项优惠政策对接的一条龙服务；黑龙江还紧急协调企业、设备、原料、工人等各种生产要素，用十天时间帮助哈药集团建成医用防护口罩和医用防护服生产线，有效提升了防护用品的产能。

减免社保、房租，减税降息等，财政支持纾解中小微企业经营困难

受疫情影响，不少复工企业“进账”大幅削减，高额的人力成本也使企业负重难行。为缓解这一困难， 2月18日的国务院常务会议决定，阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策，多措并举稳企业稳就业。

一家餐饮企业也给记者算了一笔账，在正常经营的情况下，人工成本占企业总成本的20%以上，而三项社保费则占企业人工成本的12%。“在疫情这一特殊时期，人工成本已经上升为企业最大的成本，三项社保费对企业而言是笔不小的支出。”这家餐饮企业的负责人说。

而对于裁员情况较严重的中小微企业，人社部提出，裁员率低于5.5%可申请返还一半失业保险费。人社部失业保险司司长桂桢表示，目前已有261个地市已组织企业申报，已向11万户企业发放稳岗返还34亿元。接下来，还将再公布一批地市的网速经办平台，指导各地加大工作力度，急事急办，特事特办，让企业尽快得到政策支持。

除了保障就业，国务院此前还提出，通过减免国有物业房租、下调贷款利率、延期还本付息、完善税收减免政策等，对中小微企业实施临时性支持措施。

对此，北京、上海、浙江等多地国资委都下发了减免房租的通知，要求省属国有企业对承租其经营用房的小微企业减免房租。除了地方国资委，众多科技园区、创业服务平台也选择与企业守望相助，共克时艰。为分担企业因疫情影响而造成的经济损失，北京市海淀创业园10日宣布，减免所有在园企业2020年2月份全部房租及物业费。对积极参与疫情抗击并做出突出贡献、坚持疫情期间不裁员且暂时经营困难的企业，除执行以上减免外，还将酌情给予后续房租减免。

针对工信部《通知》提出的鼓励有条件的地方可以设立专项纾困资金、鼓励各地依法依规减免税款和行政事业性收费等财政支持政策，不少地方已出台具体措施，切实减轻中小企业负担。

在海南三亚，近日出台的“旅游十条”，设立了1亿专项扶持资金，鼓励旅游企业在疫情期间抓紧升级改造，并对企业实施减税、缓缴等政策；江苏南京的10条“惠企新政”，将15亿元税收留成资金，通过企业纳税信息直接补助到位，无需企业申报共支持25万家中小微企业；福建出台24条措施缓解企业面临的暂时性生产经营困难，尤其是对疫情防控重点保障企业，在中央财政贴息的基础上，再给予50%的贴息支持；深圳市出台了疫情期间稳企“十六条”措施，为企业减免缓交各类税费超过600亿元。

不盲目抽贷、降低应急转贷费率等，金融服务帮助中小微企业渡过寒冬

“就凭一份政府采购合同，不需要抵押物，就拿到贷款了。上午申请的，下午就到账，真的是‘秒贷’。而且全过程基本都在‘线上’完成，就人脸识别需要见面，这次还是银行上门服务。”北京新晨阳光CEO王兵高兴地说。

为突破中小企业融资瓶颈，北京市海淀区建设的“基于区块链的中小企业金融服务平台”在2月7日正式上线，通过区块链技术实现确权，为中小企业提供供应链金融服务，强化中小企业健康平稳发展的资本支撑。11日，北京新晨阳光科技有限公司在该平台申请了首笔确权业务，并于当日拿到确权证明，成功申请百信银行线上贷款融资服务。这一平台，在疫情期间为为解决中小微企业融资难、融资贵、融资慢提供了新途径。

为进一步加大信贷支持力度，工信部《通知》要求发挥应急转贷资金作用，降低应急转贷费率，为受疫情影响较大的企业提供应急转贷资金支持。鼓励有条件的地方建立贷款风险补偿资金，对疫情期间金融机构向小微企业发放的贷款不良部分给予适当补偿。

对此，各地纷纷出台新政策、细化新方案，帮扶企业复工复产，保生产、稳经济。

在浙江德清，政府与银行共同开展“三服务”，通过现场办公、开辟绿色通道，提供绿色金融和科技金融服务，为企业生产解决融资贷款难题；黑龙江佳木斯也对中小企业开通“应急通道”，仅用24小时，就为一家酒精生产企业完成了5000万元的流动资金应急贷款审批；湖南对确实发生损失的小微企业贷款，优先纳入信贷风险补偿范围，并将补偿比例由50%提高到60%。

同时，一些金融企业也加大了对受困中小微企业融资支持力度。建设银行通过提供到期贷款放宽限期、无还本续贷、提供线上智能金融服务、加大收费减免力度等举措，全力支持中小微企业应对疫情。

浙江大学管理学院院长魏江表示，目前现金流短缺可能是中小企业面临的一个最大问题，工人工资、社会保障成本和租金等都是中小企业面临的主要压力。中央和地方近期出台多项措施，主要针对的问题就是缓解企业的资金压力、提高抗风险能力、减轻经营负担和帮助企业恢复生产经营等。多项扶持政策落实后，这些问题将得到改善。

(责编：王醒、初梓瑞)