建医院 保供应 抓工程 基础设施建设筑牢防疫墙

10天，33900平方米，1000张床位，火神山医院竣工！

11天，79900平方米，1600张床位，雷神山医院竣工！

疫情防控与时间赛跑，面对医院基础设施不足的防控堵点，中国速度再次引发全球点赞。有网友说：战“疫”时刻，让我们见证“基建狂魔”缔造的中国奇迹！

“疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持”“要加强经济运行调度，尽可能降低疫情对经济的影响，努力完成今年经济社会发展各项目标任务”……疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央多次作出决策部署，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利指明方向。

基础设施和公共服务是经济社会稳定发展的生命线，更是遇到艰难险阻时的开路先锋。在这次疫情防控的基础设施大考中，三峡集团、中国建材、国机集团、东方电气等央企迅速投身一线，“助防控”“保建设”“稳经济”多管齐下，按下“加速键”的基础设施建设，正以温暖的奉献和坚定的行动彰显出“基建狂魔”的柔情与担当，全力为“双胜利”提供保障。

送技术、送设备、送材料

全力以赴助防控

武汉火神山医院、雷神山医院以及方舱医院建成的神奇速度，背后有一大批央企的火线驰援。中国建材集团便是其中之一。

可容纳1000张床位的武汉光谷科技会展中心“方舱医院”采用了北新建材全球首创的鲁班万能板，这也是中国建材集团所属北新建材在援建武汉火神山医院、雷神山医院、武汉大学人民医院等10家医院后，援助的第11家医院。

“疫情发生后，中国建材已经不分昼夜向18个省33个市的62家医院送去了石膏板、防水材料、医用弹性地板、涂料等大量建材，高效保障了火神山、雷神山、方舱医院等的竣工使用。同时发挥科技研发和产业化优势，以建材‘黑科技’为全国抗疫支援了大量先进的材料。”中国建材相关负责人告诉人民网记者。

除了建筑部品，中国建材提供的还有高精度红外镜头。红外测温仪和成像仪是快速精确测量人体温度的高科技设备，面对紧急缺口，中国建材集团所属的中国建材总院迅速组织员工克服困难返岗复工，加班加点生产了800余套高精度红外镜头，保障了医疗器材的尽快使用。

同时间赛跑、与病魔较量，中国建材之外，还有更多央企在积极响应。据国务院国资委党委委员、副主任任洪斌介绍，中央企业所属的2万余户主要生产型子企业目前开工率已经超过80%，电网电力、交通运输等行业开工率超过95%，有的已经达到100%。

“以国机所长，服务国家所需。”为了帮助医疗设施快速高效建成，国机集团下属的中国中元国际工程有限公司紧急组织人员编制《中国中元传染病收治应急医疗设施改造及新建技术导则》，无偿分享相关工作经验和工作流程等。

在接受人民网采访时，国机集团相关负责人表示，应急医院建设过程中，中国中元、中机六院及中机国际设计院成立突击队，把医疗设计专业优势转化为具体行动；在医用卫材原料保障供应中，恒天嘉华加班加点生产无纺布；在病毒检测设备供应中，沈阳仪表院汇博光学调集所有力量确保新型冠状病毒检测设备用滤光片按期交货。

集人力、财力、物力

众志成城保建设

“1998年武汉抗洪抢险时我在，这次打新冠肺炎我不能不在，我还顶得住！”面对劝说，驰援武汉雷神山建设的“东方电气集团（武核）雷神山医院建设攻坚队”成员，有着37年焊接工作经验、18年党龄的老党员朱赞撂下一句硬气话。

“相信希望，是我们最强的力量！”先后参与1998年长江抗洪、2003年抗击非典、2008年汶川地震抢险救灾等重大任务的中建三局一公司基础公司的司机牛合龙，在积极请战时如是说。

……

十来天建成一座医院，需要的物料万千，涉及的工种上百，绝非孤军奋战所能完成。抗“疫”一线有白衣天使，在驰援武汉的基建一线，则是像朱赞和牛合龙一样数不清的蓝衣战士。

各央企的各项工作都在为打赢疫情防控阻击战迅速集结，并提供支持。中建西部建设获知火神山医院开建消息后，迅速成立7支专项保障小组，召集10台车泵、60辆运输罐车及85名驾驶员奔赴一线。

1月24日（除夕）16时，新兴际华集团下属的新兴铸管股份有限公司接到火神山医院项目输水管道的紧急订单，要求提供DN200球墨铸铁管240米及对应各种管件，且务必于第二天（大年初一）早上送达施工现场。

订单就是命令。新兴铸管不但按时送达，为了给施工项目争取时间，还派专人指导管道安装作业，并针对该项目后期可能出现的状况制定了保障预案。

1月24日（除夕）深夜，三峡集团上海院接到求助讯息，火神山医院工地急需土工合成材料用于基础防渗层施工。上海院立即开展协调沟通，经各方努力，提供支援4500平方米土工膜，并征集到焊接技工近30人，驰援施工。按时完成。

中建安装在援建雷神山医院的同时，调拨50余人支援火神山建设；中建财务则及时拨付抗灾建设资金5亿元用于武汉火神山医院建设。

1月30日凌晨，中冶集团中国一冶接到为火神山医院突击加工制作ICU病房屋架及安装工作的紧急电话。37名突击队员仅用了21个小时就竖起52根立柱，安装8件屋架梁，焊接支撑梁120件。

开工、开产、开足马力

坚定信心稳经济

“要在确保做好防疫工作的前提下，分类指导，有序推动央企、国企等各类企业复工复产。”习近平总书记强调。

统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。近日，国资委也多次指出，各央企在确保做好防疫工作的前提下，有力有序推动复工复产，全力以赴保持生产经营稳定运行，努力发挥对上下游其他企业的带动引领作用，为打赢疫情防控，实现经济社会发展目标任务为作出积极贡献。

这当中，各央企聚焦主业，率先推动基础设施等重点重大工程项目复工复产，成为保障“双胜利”，带头落实援企稳岗等政策的有力抓手。

2月12日，三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝电站厂房机组轰鸣，水轮发电机高速运转。三峡集团长江电力调度、运行岗位值班人员正紧张忙碌着，机组设备安全稳定运行，确保清洁电能源源不断输送到疫情防控和复工生产一线。

工程建设和疫情防控两手抓、两不误。春节期间，三峡集团乌东德水电站大坝工程、导流洞封堵、泄洪洞工程、水轮发电机组安装等重点项目均连续生产，正按照2020年安全度汛和安全准点发电要求有序推进。白鹤滩水电站建设持续推进，大坝工程、地下厂房、泄洪等关键线路施工正常，正按2020年蓄水验收计划安全有序推进。

连日来，中国电建各在建重点工程也陆续复工，进展顺利。白鹤滩水电站右岸大坝实现新节点目标，19号坝段顺利浇筑至高程745米，坝体高度突破200米，预计2020年底岸坡坝段实现不少于3个坝段封顶，2021年6月全线封顶，项目履约良好。

2月13日，随着白鹤滩3号机下机架中心体预装通过验收，东方电气集团东方电机白鹤滩转轮厂在全面复工3日后，也完成了又一重大机组部件。

东方电气人士介绍，目前中核霞浦600兆瓦核电、白鹤滩、长龙山、绩溪等重点项目的生产制造都在持续推进，一手抓疫情防控，一手抓现场生产，全面完成年度目标任务的基础也正在被夯实。

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(责编：罗知之、庄红韬)