工业APP抗疫助能 支持大中小企业供需对接

人民网北京2月23日电 （栗翘楚）2020年2月22日，在工信部信息技术发展司、工信部中小企业局、国资委相关司局的支持下，《工业APP抗疫助能——大企业帮扶中小企业复工复产复融》研讨会议在线召开。本次会议由中国工业互联网研究院主办，采用邀请制的形式，共计200余人出席了会议。

会议围绕当前疫情对企业正常生产秩序造成巨大冲击，中小企业复工复产难、资金流紧张甚至断裂等现状，提出通过工业互联网、工业APP平台，支持大中小企业供需对接、助推线上线下联合选型、促进高效采购的行动倡议。

会议由中国工业互联网研究院院长徐晓兰主持，北京市经信局、浙江省经信厅、广东省工信厅、重庆市经信委、河北省发改委等政府部门，中国电科、中国船舶、兵器工业、中国能源工程、航天科技、航空工业、中航发、重庆机电集团、索为等企业，浦发银行总行、中国机械工程学会、广东省中小企业发展促进会、走向智能研究院、中关村巨加值科技评价研究院、智纲智库等单位代表出席会议并发言。

中国工业技术软件化产业联盟秘书长李义章详细阐述了《工业APP抗疫助能——大企业帮扶中小企业复工复产复融行动》方案。随后，浙江省经信厅副厅长吴君青、中国电科网络安全与信息化部副主任严义君、中国能源工程集团董事长刘斌、中国机械工程学会副理事长兼秘书长张彦敏等围绕方案分享了自己的观点。

中国工业软件和工业互联网的赛道，将由无数的工业APP重新定义。国家创新与发展战略学会副会长郝叶力、中国兵器工业信息中心副主任王伟平、广东中小企业发展促进会会长谢泓等就互联网平台支持企业复工复产分享了各自领域的具体举措。

会议启动了《工业APP抗疫助能——大企业帮扶中小企业复工复产复融》行动。索为公司联合央企和工业互联网企业，作为该行动的倡议者，也作为行动的实践者和响应者率先开发了大企业帮扶中小企业平台。该平台通过“集采集销”方式，对接大企业的采购需求，以订单为牵引，帮助中小企业将产品、技术和服务数字化，线上匹配大企业需求信息，促成大企业与中小企业交易，帮助中小企业尽快恢复业务，用数字化手段增强中小企业 “体质”和“免疫力”，并帮助大企业建立更安全、更健康的供应链生态体系。通过工业APP标识管理，实现需求和订单的线上标识、全网跟踪与供应链可视化，为参与各方灵活配置供应链提供条件，为政府及时了解产业链供需变动情况，精准施策提供支持。

(责编：栗翘楚、孙阳)