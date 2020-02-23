“一手抓防疫，一手抓复产”小微企业的自救与互救

“政府帮扶是必要的，但不能指望政府什么事情都大包大揽，企业要敬畏风险、勇于判断，及时优化企业内部的资源配置，调整企业发展战略，形成企业核心竞争力，善于危中寻机，这才是企业走出困境的根本。”在人民网举办的线上“金台圆桌”人民战疫·中小企业对策共商会上，智车优行科技有限公司副总裁赵强如此表示。

春节长假结束以来，受新冠肺炎疫情影响，社会各行各业都面临企业员工复工难，生产运行成本高等困难。相较于头部企业，中小微企业在本次疫情中遭受的冲击更大。对此，人民网采访了十余家小微企业负责人及多位专家学者，听听他们怎么说。

挑战：现金流是最大问题 远程工作效率不高

从中小企业疫情之下的损失来看，北京市东元律师事务所合伙人焦景收告诉人民网记者，有的企业原材料损失或者半成品、成品损失；有的企业应收账款难以收回；有的企业不能按时交货，可能遭遇赔偿；还有的企业货物遭遇拒收，或订单遭遇退款，经营陷入困境……

接受采访的十余家企业所面临的问题与焦景收的判断也大致相同。“按往年经验来看，春节过后很多企业本就面临用工荒的难题，尤其今年受疫情影响，用工荒就会表现得更为突出，这也增加了各行各业复工复产难度。”中国中小企业协会副会长、经济学家周德文强调了双重因素作用下的用工难题。

“没有签约，公司就没有收入。”北京鸿瀚森房地产经纪公司董事长毛华向记者表示，疫情带来的冲击是连锁反应，现阶段员工和客户都在家无法形成工作，也就没有签约，员工和公司都没有了收入。

采访发现，来自现金流的压力仍是中小微企业遇到主要困难。家动力装修网总经理董志勇坦言，家装行业要落地开工才能完成整个链条的闭环，当下最棘手问题是除了要承担支付员工的工资外，还要支出资金服务给付费会员，而公司却没有进款。

音乐商用授权公司VFine副总裁陈鑫在接受采访时也表示，每年2、3月都是公司开展业务和回款的旺季，目前最为棘手的是回款和现金流，“疫情发生后，线下公播客户中短期合作基本暂停，年前确定的很多商权合作出现延期，原定演出计划搁浅。”显然，市场销售工作无法开展也是中小微企业的“苦主”之一。

疫情期间，很多企业转变思路首选在线办公，在线办公从一定程度上有效缓解了企业燃眉之急，但远程办公环境差，办公效率低下等，也成为大多数受访企业共通的难点。部分企业负责人担心长时间的远程办公，会让员工工作状态不稳定。

陈鑫表示，远程办公最大的问题在于无法面对面沟通，影响了工作的颗粒度。初创团队管理秩序没有形成高效标准，业务灵活性比较强，效率的下滑是不可避免。此外，北京国科天成和重庆海游科技两家企业负责人也都向人民网表示，员工远程办公效率低下，工作无法走向正轨带来的影响相对较大。

机遇：纷纷探索线上模式 借机“闭关”练“内功”

面对疫情，中小微企业管理层始终在思想上绷紧安全弦，在做好疫情防控的前提下，不断发挥自身优势，探索线上模式，加强企业内部管理。

科技类公司明略科技通过AI工具评估风险，确保员工健康状况。明略科技相关负责人介绍，行政部门根据接收到的调查信息，采购员工们所短缺的防疫物资，如口罩、消毒水、酒精、体温枪等。同时在公司内部创造安全氛围，从而凝聚士气。

上述负责人还特别介绍，公司发挥自身的科技方面的优势，由内部计算机科学家团队组成专家小组，积极参与此次疫情的研究与预测工作，并对员工返程时间给出建议，为高效的复工复产起到了良好效果。

房地产行业则受限于办公环境，正积极发展线上销售和在线沟通。毛华表示，在不确定疫情何时结束，公司积极与员工、客户何业主沟通，保证客户业主不会流失。同时，各大品牌地产商也纷纷推出“线上售楼处”，推动房地产交易线上化。

众所周知，本次疫情对餐饮行业的影响相对较大。当前，很多中小餐饮企业也开始探索线上运营模式。喜茶与美团开展合作，开启了全城配送，用美团外卖点喜茶，配送范围扩大至10公里；村上一屋谋求与平台合作发展团餐渠道和自提业务……

深圳古月吴餐饮在上线外卖配送服务的同时，还把发力点放在了自身的业务发展上。企业负责人吴进坤告诉记者，在疫情期间对所有店铺做了彻底的清洁工作，确保线下店铺的环境、食品安全。公司的研发团队也趁这段时间，进行产品的调整、优化和创造，希望给消费者更好的产品，“同时，我们还安排员工参加线上的企业管理课程，对员工加强团队的管理建设并保持互动交流。”

南京三百云信息科技有限公司负责人也向人民网表示，疫情期间，公司将工作重心放在了产品研发和技术升级上，借此机会来丰富公司的产品线，增强企业核心竞争力。

疫情在对中小企业带来冲击的同时，也加速了行业整合速度，让行业格局更加清晰，甚至推动一些企业的成长。对此，中国社会科学院经济研究所研究员剧锦文认为，要克服疫情带来的困难，需从企业自身找方法，要“眼睛向内”，“靠自己”才能走出困难。

诉求：减免补贴、财税金融 盼扶持政策多管齐下

“像我们这样的初创小企业，如果疫情持续时间长，是熬不住的。”家动力装修网总经理董志勇表示，公司员工70人,人员薪资方面要40万左右，房租的分摊，老客户的维护，一个月的开支就要70万。

村上一屋创始人何世元告诉记者，公司目前面临的最大问题是疫情期间较高的房租成本支出和亏损。他希望相关部门能够在推出专项补贴，引导私人业主和私企业主降租减租的政策。毛华也呼吁能给小微企业减免房租和公司税收，延迟还款日期，等疫情结束后再还款。

科技企业汉唐自远则在科研方面提出了很多诉求，比如，建议政府重点关注持续研发投入超过10年以上的企业，给予一定补贴，加大科研企业知识产权官方、中介费用的减免及补贴、给予科研企业办理企业资质及产品资质的中介服务费用的补贴。

在金融支持方面，“目前中小企业的贷款门槛和融资成本过高，对于具备还款能力、发展势头良好的中小型高科技企业，建议取消中介公司担保环节，适当提高贷款额度，给予贷款利率优惠。”北京合清环保技术有限公司总经理陈俊说。

实际上，中央各部门和各级地方政府近日来陆续出台多项利好措施驰援中小企业，帮助企业共渡难关。

9日，工信部印发《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》，明确进一步加强支持中小企业共六方面20条措施；15日，银保监会发布《关于进一步做好疫情防控金融服务的通知》指出，要积极帮扶遇困小微企业、个体工商户、加大春耕春种金融支持；一个月以来，各地也纷纷出台新政策、细化新方案，帮扶企业复工复产，保生产、稳经济……

2月18日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议确定，阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费，以减轻疫情对企业特别是中小微企业的影响，使企业恢复生产后有一个缓冲期。

不难看出，上述一系列政策指向明确发力精准，对于支持企业复工复产、帮助小微企业渡过难关具有重要意义，让企业尤其是中小微企业感受到更多的暖意，也为提振市场信心、保障国民经济稳定发展注入了“强心剂”。

(责编：易潇、夏晓伦)