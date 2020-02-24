用金融改革助力实体经济(财经观)

不断增强金融服务实体经济的能力，不仅需要针对性地出台政策、提升服务水平等举措，更为重要的是创新体制机制

近日，上市公司再融资制度相关规则进行了调整，拓宽了创业板再融资服务覆盖面，支持上市公司引入战略投资者，并为上市公司选择发行窗口提供更大方便。监管部门表示，此举旨在完善再融资市场化约束机制，增强资本市场服务实体经济的能力，助力上市公司抗击疫情、恢复生产。

助力经济稳健发展，金融责无旁贷。面对突发疫情，金融系统近期出台了一系列政策措施，全力支持疫情防控和企业复工复产。从一个个转账捐款、注册发行“绿色通道”，到差异化的优惠金融信贷支持，再到提高金融服务效率和水平……这些举措如同及时雨，帮助企业渡过难关，也提振了市场信心。

不断增强服务实体经济的能力，不仅是应急之举，也始终是金融部门的职责。要更好完成这一职责，不仅需要出台有针对性的政策、提升服务水平等举措，更为重要的是创新体制机制。通过不断深化金融改革，在体制机制层面做文章，促进融资便利化、降低融资成本、提高资源配置效率等目标的实现才更有保障。

疏通和拓展融资渠道，需要进一步深化改革。过去，我们常常看到这样的现象：金融系统里并不缺钱，企业却觉得融资难融资贵，资金无法快捷有效地到达企业手中。这其中往往是因为“管道”不够丰富或者不够通畅。无论是新开渠道，还是拓宽已有渠道，都离不开体制机制改革。以资本市场为例，监管部门多次表示，疫情带来的影响是短期的，坚定推进资本市场改革开放的方向和决心不会改变，将深化金融供给侧结构性改革，推动资本市场全面深化改革措施落地，更好支持实体经济发展。有力有序推进金融改革，不仅可以在眼下释放助力经济稳健前行的力量，也将为经济全局和金融市场未来发展打下坚实基础。

让市场迸发更大活力，也离不开深化改革。金融改革的一大着力点，是发挥好市场作用，为企业创造更好发展环境。近期，扩大贸易外汇收支便利化试点、简化小微跨境电商企业货物贸易收支手续等跨境贸易便利化措施，以及扩大资本项目收入支付便利化试点、取消资本项目外汇账户开户数量限制等跨境投融资便利化措施密集推出。从实际效果看，这些便利化措施推出后，企业办理相关业务的时间和人力成本将大幅降低，跨境贸易投融资更加便利，营商环境进一步优化，让贸易投资和实体经济实实在在受益。这启示我们，未来应坚持市场化改革方向，不断释放市场活力、增强经济内生动力，以实现金融和经济更加良性的循环。

值得关注的是，面对冲击时，抗风险能力较弱的中小企业往往受影响更大。如何让金融“活水”有效流向它们，体制机制创新也很关键。比如，如何提高银行敢贷、愿贷的积极性，需要进一步优化风险管理和尽职免责的相关制度。着眼将来，深化中小银行改革，从根源上优化中小银行体制机制，使之成为支持民营、小微企业的重要力量，也是金融改革的一个重要发力点。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)