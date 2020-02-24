疫情防控期间，金融服务有变化(理财参谋)

疫情防控期间，金融服务发生了一些变化，笔者整理了一些常见问题，并请专家做了解答。

银行营业网点是否正常营业？据了解，疫情防控期间，各家银行可实行弹性工作制，灵活调整作息时间，尽可能减少人员聚集，阻断疫情传播途径。

专家表示，各银行机构都安排了营业网点轮值对外营业，建议客户在去之前先拨打银行客服电话或登录银行官方网站、手机APP等作具体了解，避免空跑一趟或长时间排队，建议尽量通过网上银行、手机银行、电话银行等线上方式办理业务。

从银行提取的现金安全吗？央行有关负责人表示，对疫情防控重点地区回笼的现金，采取紫外线或者高温等方式消毒，存放14天以上再投放市场，对于非疫情防控重点地区现金消毒以后，要求存放7天以上再投放市场。

据介绍，疫情防控期间，央行加强了现金管理，确保现金流通充足，并对现金储存及业务办理场地严格进行消毒，同时要求银行尽可能让老百姓取出的现金是新钱，对柜面、自助机具回收的钞券必须进行“无死角、无遗漏”消毒处理，消毒处理后方可对外投放，确保老百姓用上“放心钱”“卫生钱”。

专家表示，现金从银行取出来后，在使用环节难免用手接触沾染，因此，建议多采用网上银行和扫码支付等非接触方式进行支付，如果接触了现金要注意及时洗手。

目前央行还提供征信查询服务吗？专家呼吁，疫情防控期间，尽量在家使用互联网查询信用报告。只要上网搜索“中国人民银行征信中心”，就可以找到征信中心官方网站，进入“互联网个人信用信息服务平台”，进行查询。如果是新用户，需要填写个人信息注册，相关操作按照“新手导航”进行。

因个人感染新冠肺炎住院治疗，没有及时归还贷款或信用卡欠款，是否会因此产生不良信用记录？据了解，疫情防控期间，如果是感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员或参加疫情防控工作人员因疫情影响未能及时还款的，可以向银行提出，经认定后，相关逾期贷款和欠款可以不作逾期记录报送，已经报送的予以调整。

同时，因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群，金融机构可灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限。专家建议，在具体操作方面，各家银行内部措施各不相同，如果符合这些情况，可以找银行进行沟通协商。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)