中国服务外包执行额首破万亿元

本报北京2月23日电 （记者李婕）中国企业服务外包执行额再创历史新高！据商务部日前发布的数据，2019年中国企业承接服务外包合同额15699.1亿元，执行额10695.7亿元，同比分别增长18.6%和11.5%，执行额首次突破万亿元。

产业规模稳步扩大之外，2019年中国服务外包发展还呈现多个方面的特点。

结构进一步优化，高端业务持续快速发展。2019年中国企业承接离岸信息技术外包执行额2894.3亿元，同比增长9%，占离岸业务执行额的44.1%。以医药和生物技术研发服务、检验检测服务、互联网营销推广服务、电子商务平台服务等为代表的高端生产性服务外包业务快速增长，同比分别增长15.3%、20.5%、37.1%和53.2%。

美国、欧盟和“一带一路”市场增速加快，过半业务集中在前三大市场。2019年，中国企业承接美国、欧盟、“一带一路”市场服务外包业务执行额同比分别增长10.3%、17.6%、12.4%，增速均比前一年有所提高。

产业转移加快，区域布局进一步优化。随着服务外包产业的支持政策向全国推广，业务向三四线城市转移加快。2019年非服务外包示范城市承接离岸服务外包执行额978.3亿元，同比增长37%，占全国的15%，占比较2018年提升3个百分点。

从区域看，长三角区域承接离岸服务外包执行额3246.6亿元，约占全国一半，是中国服务外包产业的主要集聚区。粤港澳大湾区、京津冀和东北三省离岸服务外包执行额分别为824亿元、642.7亿元和246.2亿元，同比分别增长4.9%、26.3%和10.8%，占全国的比例分别为12.6%、9.8%和3.8%。

新兴就业形态扩展就业空间，稳定大学生就业作用明显。2019年，中国服务外包产业新增从业人员103万人，其中大学（含大专）以上学历60.6万人。截至2019年底，从业人员共1172万人，其中大学（含大专）以上学历750.1万人，占从业人员总数64%。

“可以看到，中国服务外包产业对外在国际市场中地位提升，对内在经济转型升级中发挥着重要作用。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明对本报记者表示，近年来，中国服务业快速发展，不仅技术含量更高，而且更深层次嵌入国际产业链中。未来，服务外包产业发展有望进一步向前突破。

2020年，商务部将组织各地商务主管部门积极配合有关部门落实好各项惠企政策，落实好支持服务外包产业加快转型升级的20条政策措施，推动产业向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级。

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