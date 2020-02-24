国开行设立专项贷款支持复工复产

本报北京2月23日电 （记者王俊岭）记者从国家开发银行获悉，为支持受新冠肺炎疫情影响企业尽快复工复产，全力稳企业、稳经济、稳发展，国家开发银行近日设立专项流动资金贷款。专项贷款人民币总体额度1300亿元，外汇总体额度50亿美元，并根据复工复产总体安排、实际进展和资金需求动态调整。截至2月20日，专项贷款发放已达699亿元人民币。今年以来，该行向实体经济领域投放信贷支持已超过3700亿元，为实现今年经济社会发展目标任务、决胜全面建成小康社会提供了及时、有效、高质量的金融服务。
据国家开发银行相关负责人介绍，该专项贷款旨在积极发挥开发性金融逆周期调节作用，做好“六稳”金融服务工作，全力保障企业复工复产流动资金需求，努力把疫情影响降到最低。具体来看，专项贷款主要用于支持符合国家有关复工复产的政策要求，保障疫情防控、航空运输、交通物流、能源供应、城乡运行、医用物资和食品等生活必需品生产、饲料生产、市场流通销售等国计民生领域企业复工复产；推动重大工程和重点项目尽早开工和建设；支持受疫情影响的外贸企业及“走出去”企业复工复产等。
未来，专项贷款坚持精准施策、专款专用，在利率定价、信用结构等方面给予优惠条件。同时，国开行还开辟了绿色通道，简化工作流程，加快专项贷款审批进度，提高业务办理效率，切实缓解企业短期资金压力。
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