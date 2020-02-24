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杭州每天三亿钞票被隔离

2020年02月24日05:28  来源：都市快报
 
原标题：杭州每天三亿钞票被隔离

　　在现金库用紫外线灯消毒

　　照片由杭州安邦护卫提供给消毒后的现金打包隔离

　　记者 陈佳 通讯员 姚力

　　不仅人要隔离，钱也要消毒隔离！

　　是的，你没有看错，图片里正在接受消毒隔离的，是一沓一沓的现金钞票！

　　三盏紫外线灯对着三面现金墙照着，一个打包好装满现金的袋子上贴着一张纸，上面写着“存款箱回笼现金隔离，2月18日至3月3日，共隔离14天”。

　　这是杭州安邦护卫有限公司的现金隔离现场照片。

　　你在杭州的许多银行门口或者ATM自动取款机前，一定见过几位头戴钢盔、身穿防弹衣、手持防暴枪，荷枪实弹全副武装的押运银行钞票的现代“走镖人”。押运银行钞票就是杭州安邦护卫的业务之一，他们要为合作的银行押运现金，ATM机加钞，清点清分出可以继续流通的钞票等。

　　“这是疫情期间为了保障钞票的清洁干净采取的措施。”杭州安邦护卫有限公司现金管理中心主任余旭建介绍，照片里的消毒间其实是公司的现金库，这里原来是没有电源的，特殊时期专门从外面拉了电源进来，为了避免紫外线灯对工作人员造成伤害，工作人员在库外操作电源，在监控里确认灯是否正常打开。消毒结束后，在监控确认灯关闭后，再进去取钞。取出来的钞票，还要装在袋子里隔离一段时间，一般是14天。

　　余旭建说，需要消毒的主要是人们存进银行的钱。他解释道，比如自动存取款机里，在以前，存取两个通道是打通的，两边的钱是循环运转的，客户存进来的钱，达到七成新标准的，就会自动循环成为可以取款的钱。

　　“但是现在，我们把这个循环功能关闭了，也就是说，客户存进来的钱和商业银行投放出去的钱，这两笔现金，不能交叉，而是单独存放。我们要把存进来的钱先押回清分场地，然后进行消毒和隔离。另外，还有ATM机设备消毒、公司清分场地清分设备消毒等。”

　　这几天的现金流通量大吗？余旭建介绍，目前由杭州安邦进行现金清点清分、ATM机营维合作的有12家银行，2月21日星期五开始，公司一天的现金清点清分业务量超过3个亿（往年这个高峰一般在正月初七到正月十五之间），低峰是在初一至初三，1个亿不到。

　　有网友说不管有没有疫情，都应该给钱消毒 还有网友来问这种方法到底管不管用

　　昨天傍晚，都市快报官微推送了这篇报道，点击率迅速超过10万，网友留言大概可以分为以下三类：

　　打趣类

　　Hedanqing：小生平生第一次见这么多钱。

　　Zinger：放我家隔离吧，和我一起，我来监督。

　　Mr.Hans：有发现咳嗽发热的吗？交给我，我来处理。

　　雪儿：2020年最流行语言“隔离14天”！没有之一。

　　小勇卷毛：还缺隔离场地吗？免费提供。

　　小泓王王：我不怕危险，让我来保管吧！

　　事缓则圆：好吧，看在钱也在隔离的分上，大家乖乖的一起隔离吧。

　　文俊小生：我貌似看到了《西红市首富》的场景。

　　支持类

　　峙山人：想得周全，做得仔细。

　　颜素珍：管控疫情措施，从方方面面、点滴角落做起，切断病毒源头，从我做起！

　　乐乐：防疫无小事！点赞，大杭州太让人安心了！

　　木匠：这次病毒太厉害了，连钱都要消毒，其它东西都要消毒，所以大家都要小心。

　　婷婷：其实钱是最脏的，是得隔离。

　　偶几：个人感觉，就算没有疫情，从银行拿出来的钱就应该消个毒。

　　坚强小石头：不管有没有疫情，都该做这个工作!

　　存疑类

　　云：这样子紫外线，委实无太大用处。

　　怡然自得：紫外线只能照射物体表面，这样捆扎着照里面等于没照，高温高压消毒灭菌才行。

　　针对网友提出的紫外线灯消毒是否有作用，我们咨询了杭二中物理老师赵初蓓，赵老师说：

　　一般来说，紫外线灯确实适用于表面消毒，比如像我们学校里面医务室对教室进行消毒，医院对病房消毒，还有一些厂房里面的消毒等，这些是比较常用的情况。用来给钱消毒呢，我觉得不能说是完全没有作用，至少表面的部分细菌是可以被杀灭的。而且，这个和照的时间也有关。紫外线有一定的穿透力，虽然说穿透力不是很强，但如果照的时间比较长，这样做多多少少还是有好处的，有防护作用。

　　另外，这些钱还要存放14天，病毒在体外时间长了，活性就会降低、灭活，所以综合起来，肯定是有好处的。

(责编：冯粒、曹昆)
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