原标题：浙江“云招人”计划提供上百万岗位

五芳斋总经理昨天在网上招人

复工大潮来临，因疫情防控流失了员工的企业，如何快速补充新鲜血液？“断档”近1个月的劳动者去哪找新工作？上万家企业、上百万个岗位，宅在家里就能“面对面”完成招工求职。昨天下午5点，嘉兴市政府开启“网络招聘节”，当地企业负责人客串起网络主播，面向全国发出“就业邀请函”，不到一个小时的直播时间，吸引了近30万人的关注。记者 程潇龙

五芳斋总经理客串网络主播 BOSS直聘CEO也来助阵

“把员工当家人来对待，各种人性化服务等你来……”昨天下午，在平台的直播区，浙江五芳斋实业股份有限公司的总经理马建忠临时客串网络主播。

他侃侃而谈，先是介绍了五芳斋是全国首批“中华老字号”的历史，随后话锋一转，面向全国发出热情的邀请，“五芳斋这次需求1000多个工人：裹粽工、车间生产普工、连锁门店服务员、外卖运营专员和业务代表，我们有免费午餐、带薪年假、假日福利等，欢迎全国各地的你，来到嘉兴成为一名美食的守卫者……”

BOSS直聘创始人CEO赵鹏，也来到直播中为这次“网络招聘节”助力。

他说，“求职者最关心的有三点：这个地方的环境怎么样、待遇怎么样、疫情怎么样。在这些方面，浙江嘉兴做得很细心很贴心。”

值得关注的是，为吸引普工技工来嘉兴就业，还出台了一系列政策。比如，对首次来嘉兴就业、缴纳社保满3个月的，给予一次性1000元的生活补贴。

“电话都被浙江老板打爆了”

“消息在网络上一发出，我负责的这条服务热线就被打爆了。”许先生是嘉兴万家企业百万岗位网络招聘节的工作人员之一。

他说，招聘消息是在前天（2月21日）下午通过网站和微信发布的，消息刚一公开，没过几分钟，电话就响了，一直响到半夜12点。这些电话，多是用人单位和全国各地的求职者打来的。

“一个下午，电话都被浙江老板打爆了！”钟洪波是贵州一家人力资源公司的负责人。和记者交流时，他的语气一直很激动。

这次嘉兴的网络招聘节，他第一时间注册了，刚注册完一分钟后，手机就不断响起，全是浙江老板打来的。

昨天，钟洪波刚刚和两家企业联姻，全是义乌的，一家企业要了一百多人，另外一家企业要三百人，“浙江那边要的，大部分是一线生产制造方面的工人。这样的工人，我一次能提供200个，而且浙江的招工福利好，包飞机、包高铁，很吸引我们这样的劳务公司，务工者也很喜欢。”

急缺一线生产工人

用人单位开出不少福利

截至昨晚，在浙江人才网发布“云招人”的全省单位数有113000多家，岗位数有1035000多个。其中单位和岗位数最多的，还是嘉兴，单位数多达37385家，岗位数257350个。

目前，取消一切线下现场招聘会，改为网上双选会，浙江人才网举行全省网络招聘会，发布首批80万+岗位。

翻看这些求职信息，各家企业为了吸引求职者，开出不少福利。

比如杭州士兰微电子股份有限公司招聘60名测试员，列举的福利有：

浮动奖金、劳动竞赛奖金，年终多发1个月奖金及全勤奖，还有杭州地区高温费；

节假日礼品、超市卡、生日慰问金、夏日饮料、春节礼品缺一不可；

年终另有聚餐抽奖，每年部门安排团建旅游一次；

免费提供住宿，带独立阳台、独立空调、独立卫生间和热水器、网络覆盖，这些必不可少。

杭州海康威视数字技术股份有限公司要招聘5000人，需求的工种有装配员、仓管员、维修员、技术员、质检员、数据员、生产线长。

福利包括每月高额餐补，提供2-4人间住宿，还有工作餐补、医疗补贴、过节费、高温费、生日福利、健康体检、商业保险、团建费等。

昨天，记者联系上海康威视负责招聘的许女士，她说，与往年不一样，因为疫情，今年的招工很不容易。公司的招聘面向全国各地，采用线上面试，加微信视频。

“目前，急缺的是一线生产工人，为此，公司做了很多的防疫措施，来我们这里上班，请你安心。”

记者联系了杭州其他几家用人单位的人力资源负责人，均表示，目前，普工技工仍是“香饽饽”。

(责编：冯粒、曹昆)