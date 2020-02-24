重庆璧山：鞋企转产助力战“疫” 

2月23日，重庆市璧山区转产生产防疫靴套的制鞋企业生产车间内，提前复工的工人在生产防疫靴套。 为助力新冠肺炎疫情防控，连日来，重庆市璧山区鞋业商会积极联系原材料、购入生产设备、办理相关手续，协调当地一家制鞋企业将4条制鞋生产线改造为防疫靴套生产线。2月23日，转产鞋企生产的首批2000双防疫靴套完成装车，发往湖北孝感。 新华社发

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