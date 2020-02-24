原标题：商务部：有序有力组织商贸企业复工复产

新华社北京2月23日电（记者陈炜伟、王雨萧）记者23日从商务部了解到，商务部印发《关于统筹做好生活必需品供应保障有关工作的通知》，要求各地商务主管部门在确保疫情防控安全的前提下，有序有力组织商贸企业复工复产。

通知提出，要完善机制，强化重点地区保障。相关地区商务主管部门要全力配合进一步做实做强九省联保联供协作机制，强化湖北武汉生活必需品保障供应的成效。各地商务主管部门要重点聚焦蔬菜、肉类、蛋类、奶类、大米、面粉、食用油和方便食品等8类生活必需品，做到总量充裕。抓紧做好保供骨干企业的对接协调，切实加强供需双方按需调运，指导企业加大补货频次和力度，防止大中城市出现货源不足、集中采购、商品空架等现象。

通知要求，要结合本地疫情形势和经济社会发展实际需要，按照地方党委、政府要求做好分区分级差异化防控，有序安排商贸企业复工营业。湖北省和武汉市在实施最严防控措施基础上，指导有条件的商贸企业，创新开展“社区代购+集中配送”“线上下单+无接触配送”等便民保供新模式。北京、上海、广东、河南、浙江、湖南、安徽、江西等疫情防控重点地区，要准确研判疫情风险，科学划区、分区防控。高风险区域在严密管控的同时，优先组织生活必需品经营企业复工；中低风险区域要以外防输入为主，兼顾内防扩散，抓紧有序动员商贸流通企业复工营业，不断扩大业态经营范围。其他非疫情防控重点地区，要在确保防疫安全的基础上，千方百计全面组织动员商贸企业复工开业，严禁一关了之、一停了之。

通知提出，大力简化复工审批流程，对因防控需要被勒令关闭的企业，要尽快安排复核，符合防控要求的要有序批准复工；对已具备复工条件的企业，要加大动员力度，尽快组织开门营业；要着力保障复工一线防疫用品急需，加强防疫安全指导；要抓紧落实或协调出台一批政策措施，满足企业用工需求，缓解企业运营困难。

(责编：冯粒、曹昆)