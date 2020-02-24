交通运输部：不得“一刀切”禁止取件和投递

在日前的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部政策研究室主任吴春耕表示，各地推动出台保障末端投递相关的政策，对于低风险地区，应该全面恢复正常的寄递投递秩序，中风险地区应该在加强邮递员、快递员健康防护管理的基础上，允许他们进入到小区、社区、物业等一些管理区域，进行末端投递。在高风险区域，应该为邮递员、快递员取件、投递提供相关的便利措施，不得“一刀切”禁止取件和投递。

邮政快递承担着社会基本公共服务功能，也是疫情防控期间的重点服务行业，对落实“六稳”要求、保障经济正常运转和人民群众基本的生活需求具有十分重要的作用。

为了做好这方面的工作，按照中央统一部署，交通运输部联合国家邮政局、中国邮政集团近日连续印发两个通知进行了紧急部署，加快推动复工复产。明确将邮政快递寄递业务的复工复产放在优先等级，加快推进邮政快递企业和邮政快递场所、营业场所尽快复工复产。

“中国邮政、顺丰和京东基本全部复工，其他的主要快递企业整体的复工率也达到66.7%。这一进度还将继续加快。”吴春耕介绍说。

交通运输部还要求，各地全面落实邮政快递车辆“三不一优先”政策，“不停车、不检查、不收费”和“优先便捷通行”。对于驾驶员，按照要求进行快速体温检测、车辆消毒和信息登记以后，立即迅速放行，不得随意扣押邮件、快件、车辆和驾驶人员。同时，加强一线从业人员防护。要求各地优先为执行末端投递的快递小哥和重点疫区应急物资运输任务的驾驶员、装卸工等相关的从业人员配备口罩、手套等防护用品，确保一线从业人员的健康安全。(记者 王璐)

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