能源保供降本力促企业复工复产

截至22日，全国在产煤矿产能复产率为76.5%，达到往年同期水平；电力、油气开采企业保持连续生产作业，当前煤电油气供应总体充足……这是记者23日在国务院联防联控机制新闻发布会上获悉的新冠肺炎疫情期间煤电油气重点供应情况。

在保证充足供应的同时，企业用能成本进一步降低。国家发展改革委价格司一级巡视员张满英在回答《经济参考报》记者提问时表示，国家发改委阶段性降低企业电价和非居民气价，及时下调国内成品油价格，支持企业复工复产。其中，降低企业用电成本预计超过590亿元。

煤矿复产率达往年同期水平

16万吨、18万吨……2月初以来，国家能源集团宁夏煤业公司（以下简称“宁煤”）煤炭日产量不断提升，目前已至满负荷水平，13对生产矿井及配套洗煤厂全部恢复生产，复工率达100%。

“虽然受疫情影响，公司部分员工不能上岗，生产物资采购供应也相对紧张，但我们想方设法采取应急保障措施，确保最大化组织生产。”宁煤生产指挥中心调度一级主管沉铭华告诉《经济参考报》记者。

据介绍，作为整个能源保障的重点工作，国家能源局2月1日作出全面部署，要求各产煤地区和有关央企在做好疫情防控和安全生产前提下有力有序推动煤矿复工复产。

国家能源局煤炭司司长鲁俊岭表示，国家能源局加强了分类指导。山西、内蒙古、陕西产煤比重接近全国的70%，目前已完成复产保供的阶段性目标。对于央企则要求能复尽复，目前其所属煤矿产能复产率超过95%。

值得注意的是，煤矿复产复工过程中，一些地方反映存在职工返岗困难、煤炭运输不畅等一些实际困难。鲁俊岭介绍说，国家能源局加大力度，指导煤矿职工输入地、输出地做好衔接，采取单位包车等一些灵活有效方式把职工送到工作岗位。同时，协调产煤地市开辟绿色通道，对煤炭运输发放绿色通行证，确保煤炭物流畅通。

“通过协调，目前内蒙古上海庙到宁夏的煤炭调入阻塞问题基本得到解决，并开辟了蒙煤进宁的绿色通道，每日向宁夏提供两万吨电煤，极大缓解了宁夏电煤供应紧张问题。”宁夏回族自治区发展改革委经济运行调节处处长崔海山说。

“经过各方共同努力，全国煤矿复工复产取得了明显成效。”鲁俊岭称，疫情对煤炭产量带来的不利影响目前已基本消除，复产率达到了往年同期水平。截至2月22日，全国在产煤矿产能31.7亿吨，产能复产率达到76.5%，当日产量833万吨。这三个数据均比2月1日增加了近一倍。除湖北省以外，其他产煤省均已复工复产，其中河北、安徽等六个省区复工复产率超过90%。

全国煤电油气供应总体充足

“全国大部分煤炭、炼油企业已基本复工复产，电力、油气开采企业保持连续生产作业，铁路运输企业优先运输煤炭等重点物资，当前煤电油气供应总体是充足的。”国家发改委运行局二级巡视员唐社民称。

电煤供应是保障的重点之一。据鲁俊岭介绍，国家能源局建立全国电厂每天采购、消耗、存煤的台账，引导产煤地区和产煤企业对电煤优先倾斜，多采多运多供。针对个别地区近期反映的电厂存煤较低问题，做了点对点的协调工作，确保库存能上来。

宁夏就是一个典型的例子。《经济参考报》记者了解到，受疫情影响，在2月5日左右，宁夏全区电煤库存最低只有164万吨，平均库存天数不到九天、供热机组不到七天。在增强区外煤炭调入能力同时，宁夏调整了区内供煤方向，压减了部分煤化工、电厂需求量，重点保民生供暖、外送电等重大领域。

数据显示，截至2月20日，全国统调电厂存煤可用27天，秦皇岛港存煤535万吨，都处于较高水平。2月上中旬，全国日均发用电量143亿千瓦时，最大负荷约6.9亿千瓦，发电装机充足，电煤供应稳定，完全能够保障疫情防控和复工复产需要。

“成品油供应总体平稳有序，库存处于高位。”唐社民指出，2月21日成品油库存超过2110万吨，日均天然气用量比春节前下降25%左右，总体上保持宽松。天然气主要供应企业LNG罐存处在高位，储气库可动用的储气充足。

湖北省特别是武汉市的能源保障是重中之重。国家能源局电力司司长黄学农提供的数据显示，2月22日，湖北省煤炭库存约493万吨，平均可用54天，处于近年来的高位。2月17日至22日，湖北省成品油日均消耗约3900吨，库存超过50万吨，相当于130天左右的用量。天然气日均消耗量约1300万方，下游用气能够得到充分保障。在加快电力设施建设、加大用电服务保障的同时，加大居民网上办电、用电咨询和故障报修服务力度，不因居民暂时的欠缴电费而停电。

“两降低一下调”为企业减负

在保障能源供应的同时，国家发展改革委还通过三项措施，进一步降低用能成本。

2月22日，国家发展改革委明确，除高耗能行业用户，现执行一般工商业及其他电价、大工业电价的电力用户从2月1日至6月30日，电费降5%，即按照原有到户电价水平的95%结算。2月7日出台的支持性两部制电价政策，执行至今年6月30日。对重点的“两部制”的电力用户，容（需）量电费进行减免。

“以上两个政策涉及范围非常广，力度非常大，涉及金额达到590亿元。”张满英表示，今年1月1日，深化燃煤发电价格形成机制改革已经实施，更多的工商业企业可以进入市场进行交易，在一定程度上也能降低企业的用电成本。

企业用气成本也在降低。“主要是在现有的天然气价格机制框架内，提前实行天然气淡季价格政策，降低价格。”张满英说。

国家发展改革委发文明确，对执行政府指导价的非居民用气，上游供气企业以基准门站价格为基础适当下浮，尽可能降低价格水平；对化肥等涉农生产且受疫情影响大的行业给予更加优惠的供气价格。

按照要求，地方要及时降低非居民用气的终端销售价格。“也就是说，把门站价格降价的空间及时、足额传导到终端用户，保证政策的落实。同时鼓励各地通过加强本省管道运输和配气价格监管等方式，进一步挖掘降价空间，降低终端用户天然气价格。”张满英表示。

第三项措施则是及时下调国内成品油价格。近期根据国际油价的变化，2月4日和2月18日国家发展改革委已经两次下调国内成品油价格，汽油每吨累计下调835元，柴油每吨累计下调805元。（记者 王璐 于瑶）

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