我们一定能战胜疫情，保持良好发展势头

统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议23日在北京召开。习近平总书记出席会议并发表重要讲话。

“中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。”习近平总书记的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。大家表示，坚决贯彻落实党中央决策部署，坚定必胜信念，咬紧牙关，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，坚决夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利。

坚定必胜信念，不获全胜决不轻言成功

“经过艰苦努力，目前疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。”新冠肺炎疫情发生后，以习近平同志为核心的党中央高度重视，迅速作出部署，全面加强对疫情防控的集中统一领导，要求各级党委和政府及有关部门把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。

“面对来势汹汹的疫情，总书记亲自指挥、亲自部署，这让我们有了‘主心骨’，我们奋战在抗击疫情的战场上，更有了消灭‘敌人’的信心和勇气。”山东青岛西海岸新区疾控中心主任吴磊说，区疾控中心从年前腊月二十八开始就成立了40多人的党员先锋突击队，随后所有人员全部取消休假，第一时间到岗到位进行疫情处置，目前，青岛西海岸新区疫情防控工作取得阶段性成效。

“总书记的讲话，让我坚信这场疫情防控阻击战的胜利一定属于我们。”广东东莞市第九人民医院是该市定点收治医院，连日来在一线工作的所见所闻，让该院第二隔离病区（ICU）医生罗惠君真切感受到“疫情防控形势积极向好的态势正在拓展”。

“这是一次危机，也是一次大考，我们始终坚定信心、增强信心。”北京市西城区什刹海街道工委书记海峰介绍，一个多月来什刹海街道全体党员干部夜以继日，艰苦奋战，为的就是一个目标：“筑牢红墙边的第一道人民防线”。

“习近平总书记的讲话充分肯定了广大医务工作者所做的重要贡献，给卫生健康队伍以巨大鼓舞。”安徽省卫生健康委党组书记单向前表示，实践证明，党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措是有力有效的，我们要将总书记对医务人员的关心关爱化作继续拼搏奋斗的勇气和动力，把工作做得更细致、更扎实、更有成效。

习近平总书记强调，在充分肯定成绩的同时，我们必须清醒看到，当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段。这个时候，必须高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，否则将带来严重后果，甚至前功尽弃。各级党委和政府要坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，不获全胜决不轻言成功。

“总书记强调，不获全胜决不轻言成功，我们中建三局的建设者们就是这样做的。”中建三局党委副书记、总经理陈卫国说，“我们奋战十余个昼夜完成火神山、雷神山两座医院建设任务后，没有歇一口气，立刻投入到4座方舱医院的改扩建工程中，因为我们知道，我们越快建成一座医院，就能够收治更多的患者。”

全国爱卫办有关负责人表示，各地要进一步结合本地疫情形势，针对复工复产后的生产、生活、购物、交通及居家等环境，广泛动员各部门、各单位和广大人民群众深入持久参与爱国卫生运动，做实做细做好环境卫生整治、病媒生物防制和科普宣传等当前重点工作，为早日全面战胜新冠肺炎疫情营造良好环境。

“成绩来之不易，但我们决不可掉以轻心，要倍加努力，坚决克服盲目乐观、厌倦疲劳和盲目攀比思想，坚决防止疫情‘反攻’，不获全胜决不轻言成功。”黑龙江省卫生健康委副主任葛洪说。

“总书记的讲话给我们下一步加强疫情防控工作指明了方向，广大干部职工深受鼓舞。”国机集团党委书记、董事长张晓仑表示，国机集团将继续以战时状态全力加快扩产、增产、转产步伐，尽快完成口罩机研发工作，做到听指挥、行动快，冲得上、打得赢，全力保障疫情急需防护物资的生产供应。

变压力为动力，努力实现今年经济社会发展目标任务

新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。习近平总书记深刻指出，综合起来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的，只要我们变压力为动力、善于化危为机，有序恢复生产生活秩序，强化“六稳”举措，加大政策调节力度，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，就能够实现今年经济社会发展目标任务。

“防疫不能松，复工不能等。”上海浦东新区金桥镇是金桥出口加工区所在地，镇党委书记王志荣说：“总书记统筹疫情防控和经济社会发展的思想非常符合基层实际，说出了大家的心声。我们一手抓防疫，一手抓复工，帮助企业解决复工难题。”

“总书记的重要讲话很振奋人心，既为我们打赢疫情防控阻击战坚定了信心，也为我们复工复产提供了遵循，我们坚决抓好贯彻落实，全力以赴推动防疫物资的增产扩产，不松劲、不懈怠，千方百计保障疫情防控、复工复产需要。”四川省经济和信息化厅副厅长刘少敏说。

“中央企业是国民经济的重要支柱，抓好抗疫斗争是责任、是担当，抓好复工复产也是责任、是担当。”中国能源建设集团有限公司有关负责人表示，中国能建各级企业将正确处理疫情防控和复工复产的关系，坚持两手抓两手都要硬，努力实现生产经营稳定运行，实现全年既定目标。

企业复工复产，离不开宏观政策的有力支持，相关部门表示，将加大宏观政策调节力度，积极支持企业复工复产。

“习近平总书记的重要讲话，为我们统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作指明了方向，提供了遵循。”财政部部长刘昆表示，各级财政部门要以习近平总书记重要讲话精神为指导，系统谋划、精准施策，加大宏观政策逆周期调节力度，积极的财政政策要更加积极有为，在落实落细已出台各项政策的同时，继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费措施，帮助中小微企业渡过难关。

“新冠肺炎疫情等因素可能会对物价形成扰动，人民银行将继续密切监测分析。但从基本面看，我国经济运行总体平稳，总供求基本平衡，不存在长期通胀或通缩的基础。”中国人民银行副行长、机关党委书记刘国强表示，人民银行将继续实施稳健的货币政策，更加注重灵活适度，妥善应对经济短期下行压力。

“帮助中小微企业渡过难关，我们要在精准的税收服务上下功夫。”国家税务总局纳税服务司副司长韩国荣介绍，各地税务部门已迅速成立“战疫税收支持政策服务小组”，“一对一”为企业提供战疫情减税降费最新优惠政策辅导、出口退税等涉税事项办理服务。

工业和信息化部负责人表示，工业和信息化系统将深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细重点医疗物资保障工作，继续支持重点生产企业满产超产转产扩能。

农业农村部按照国务院联防联控机制生活物资保障组统一安排抓好各项工作落实，多渠道多层次协调解决“菜篮子”产品稳产保供中存在的问题，“点对点”帮助基层解决用工难用工贵、产品运输不畅、农资供应受阻等实际困难。

“总书记的重要讲话，指明了统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的前进方向，我们要坚持两手抓，以物资保障工作的成色，作为检验疫情防控阻击战成效的标尺，充分释放发展动能和潜力，努力把疫情对经济社会发展的影响降到最低。”安徽省经济和信息化厅副厅长吴韦人说。

三星电子（苏州）半导体有限公司是落户苏州工业园区的第一家外资企业，总经理李成春表示，在苏州工业园区疫情防控指挥部的帮助下，三星电子（苏州）半导体有限公司1700多名工人开始忙碌又有序地开展生产，全部复工。

“我们将按照总书记的指示精神，坚决落实分区分级防控，精准推动复工复产，统筹推进脱贫攻坚各项工作，坚决夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利。”云南省卫健委主任杨洋说。

让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬

“能不能打好、打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，是对各级党组织和党员、干部的重大考验。各级党组织要认真履行领导责任，特别是抓落实的职责，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。”习近平总书记指出。

“沧海横流，方显英雄本色。”在这场严峻斗争中，各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，充分发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用。广大党员干部纷纷表示，要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来，坚决打赢疫情防控阻击战，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。

在火神山消防救援站，一支由7名党员和1名预备党员组成的队伍24小时备勤，全力守护着医院安全。“防控正处在最吃劲的关键阶段，习近平总书记的重要讲话为我们吹响了冲锋号角，我们一定增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，勇当先锋，敢打头阵，全力以赴保障好医院的消防安全，为取得战斗的最后胜利贡献力量。”武汉市消防救援支队火神山消防救援站政治指导员、支部书记周晋杰说。

“守土有责，守土担责，守土尽责。”浙江大学党委书记任少波说，疫情发生以来，浙江大学各附属医院共派出525名医护人员驰援湖北武汉、荆门等地的10余家医院，共同抵御病魔。学校全力支持各附属医院做好医疗救治，基层党组织发挥战斗堡垒作用，广大党员干部始终走在前列，战斗在前列，有效发挥了先锋模范作用。

生态环境部应急办应急处处长刘相梅这个除夕是在办公室里过的，从食堂打来的简单餐食就是她的年夜饭。“疫情就是命令，应急办党支部还没动员，全办的党员同志就主动要求留下来，投入到应对疫情环保工作中。”生态环境部应急办主任赵群英告诉记者，在大家的努力下，目前全国尤其是湖北省涉疫医疗废物基本实现“日产日清”，有力保障了环境安全。

（本报记者吴秋余、张帆、高云才、白剑峰、曲哲涵、王政、孙秀艳、谢卫群、江南、田豆豆、鲜敢、贺林平、王昊男、王明峰、王伟健、潘俊强、赵展慧、王观、李心萍、丁怡婷、韩鑫、郝迎灿、徐靖）

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 01 版）

(责编：庄红韬、杨曦)