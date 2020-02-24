煤电油气充足 保障各方用能

本报北京2月23日电 （记者邱超奕）截至2月22日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例51606例；累计治愈出院病例22888例。累计死亡病例2442例。累计报告确诊病例76936例。现有疑似病例4148例。2月23日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情期间煤电油气供应，保障居民用能需求情况。
国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋提醒：逐步恢复正常生产生活秩序的同时，还要做好疫情防控，注意做好个人防护。
当前，全国煤电油气供应总体充足。全国大部分煤炭、炼油企业复工复产，电力、油气开采企业保持连续生产作业。到2月20日，全国统调电厂存煤可用27天。2月上中旬，全国日均发用电量143亿千瓦时，最大负荷约6.9亿千瓦，发电装机充足，电煤供应稳定，能够保障疫情防控和复工复产需要。成品油供应总体平稳有序，库存处于高位，2月21日库存超过2110万吨，天然气用量总体上宽松。国家发展改革委运行局二级巡视员唐社民表示，有关部门将密切关注煤电油气供需变化，及时解决困难和问题。
湖北省特别是武汉市能源保障是重中之重。煤炭方面，2月22日，湖北省煤炭库存约493万吨，平均可用54天，处于近年高位；油气方面，湖北省成品油库存超过50万吨，相当于130天左右的用量。天然气也能够得到充分保障；电力方面，2月份以来，湖北省每天投入保电车辆超过2000台，应急电源车60—80台、发电机50—150台。对武汉雷神山、火神山、金银潭、黄冈大别山等重点医院和武汉36家方舱医院，全面落实供电保电“一户一案”措施，确保不发生停电事件，并加大网上服务力度，不因居民暂时欠费而停电。
疫情期间，为降低企业成本负担，国家发改委采取“两降低一下调”举措。一是降低企业用电成本。先是电费降5%，从2月1日执行至6月30日。再对重点的“两部制”的电力用户，容（需）量电费进行减免，以上政策涉及金额达590亿元。此外，深化燃煤发电价格形成机制改革也能降低企业用电成本；二是降低企业用气成本。提前实行天然气淡季价格政策。对涉及农业生产且受疫情影响大的行业，用气给予更优惠价格，并要求地方及时降低非居民用气的终端销售价格；三是下调国内成品油价格。2月4日和2月18日，已两次下调国内成品油价格。“我们已要求确保及时、全面地把政策红利落实到位，让企业有获得感。”国家发改委价格司一级巡视员张满英说。
《 人民日报 》（ 2020年02月24日 06 版）
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