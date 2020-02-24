政府服务送上门 企业复工更有序

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派出专业队伍入驻企业，现场帮助企业协调解决问题；提供一对一精准服务，线上、线下沟通，随时掌握企业复工复产中的难题并及时解决；政府部门之间联动，跨区域协调沟通形成合力……各地政府多措并举，在做好疫情防控工作的同时，引导和帮助企业有序复工复产。

近日，各地方政府部门多措并举，在做好疫情防控工作的同时，线上线下结合服务企业，引导和帮助企业有序复工复产。

专业队伍入驻 现场解决难题

“回哈员工是否先隔离”“厂区一天消毒几次”“员工就餐是否分开”……2月19日一早，黑龙江省哈尔滨市平房区派驻部分复工企业的驻厂员已经到岗，开始巡查工作。平房区在做好疫情防控工作的同时，全力做好辖区企业复工复产工作。截至2月22日，该区累计有190家企业复工复产，网上备案的开复工职工已达31478人。

驻厂员既是宣传员，又是检查员，更是服务员。驻厂员进驻企业后积极做好宣传工作，结合不同行业特点，宣传复工复产的疫情防控要求以及疫情防控期间扶持企业发展的政策信息。驻厂员也履行检查员职责，对开复工企业的疫情防控措施进行逐项检查，提出指导意见。同时，他们还帮助企业解决复工复产中面临的各种难题，多部门合力帮助企业复工复产。

当前，部分企业复工复产面临一些难题：有的防疫物资短缺、有的资金有缺口、有的生产原料不足……为保障企业复工复产有序推进，不少地方政府部门派出专业队伍入驻企业，现场帮助企业协调解决各项难题。

接通网络、消毒车间、启动生产线……位于浙江省天台县的浙江银轮机械股份有限公司日前复工，工人戴着口罩投入到工作中。公司天台基地负责人吴统说：“之所以能快速复工，与相关部门的暖心服务分不开。”开工前几天，负责对接企业的指导员已加班数日，帮助企业完善复工的各项准备工作，并在厂区测温消毒、食堂就餐、员工上下班制度等方面全面指导。

天台县经信局相关负责人介绍，企业提出复工申请后，局里马上安排了一名指导员进驻企业，协助做好复工准备，解决各类问题，确保企业申请材料复核不过夜，安全举措落实到位。“指导员全程帮助，代办各类手续，让我们省了不少时间，才能这么快复工复产。”天台绿丰塑业有限公司负责人朱利明说，有指导员驻企，心里更踏实了。

专人精准对接 线上线下协同

春节过后，河南省郑州市二七区有77家规模以上工业企业迫切需要复工复产。为了让企业实现疫情防控与复工复产两不误，二七区专门成立区复工复产专项工作领导小组，对企业进行一对一指导。

“在这种情况下，我们宁愿磨破嘴，也不让企业跑腿。利用微信、电话、邮箱等线上联系方式，帮助企业尽快完善复工复产方案和疫情防控方案，做到严而有序、严而有章、严而有情。”二七区工业信息化委员会负责人陈庆说。同时，申请复工复产的企业成立疫情防控领导小组，由中层管理人员担任专职联系人，执行24小时蹲守制度，员工实行健康打卡制度，确保疫情防控期间企业安全复工复产。

为企业提供一对一的精准服务，线上和线下沟通相结合，随时掌握企业复工复产中的难题并及时予以解决，是一些地方政府助力企业发展的新方式。

“企业复工应该准备什么”“员工用餐采取什么形式”……针对很多企业复工复产遇到的问题，吉林省长春新区组织118个工作队、1000多名助企干部联系对接企业，全程参与帮助企业解决这些问题。利用高管微信群、产业商会微信群和各工作队助企微信群等网络平台，助企干部及时发布疫情防控的相关消息，解决企业诉求，增强企业信心，为企业顺利复工复产提供支撑。

“长春新区的帮助来得很及时，这让我们复工复产更有底气了。”长春新区一家汽车零部件企业负责人说，“从上班、开会，到吃饭、通勤，助企干部事无巨细地把相关防疫措施向企业说得明明白白，为企业提供专业服务。”

防控疫情的特殊时期，项目审批、招商引资等工作如何保证不断线？河北廊坊临空经济区积极应变出新，通过电话、信函、网上对接和建立微信项目对接群、工程推进群等方式，在群里办公，在线上对接，千方百计把疫情对招商引资、项目建设、审批服务等工作的影响降到最低。

推行“不见面”“键对键”服务，临空经济区简化流程、提高效率，临空金融大厦、民航产业园、综保区等项目建设加快推进，计划2月底陆续开工；招商人员密切跟进宏芯信息科技华北产业基地、中国东航航空商务综合体、ESR易商北方总部基地、菜鸟创新中心总部等重点项目87个，电话、邮件一天没断，互联网产业链招商节奏依旧。

“今年，将有民航产业园、星达航空等新项目陆续开工，总投资126.82亿元。”廊坊临空经济区规划建设领导小组办公室招商和政策研究部副部长程蒙然说。

部门协调联动 保障企业生产

只有上下游企业都开工了，才能保障整个产业链正常运转。零部件供应不足，成了影响广西玉林玉柴集团产出的主要问题。“发动机的主要零部件供应商就有353家，分布在全国22个省区市。受疫情影响，各地复工时间不一样，保证零部件同时到位很难。”玉柴采购部部长陈海有些心急。

令陈海没想到的是，情况很快就出现了转机。

“在收到玉柴的需求后，我们第一时间请求兄弟地区在做好防疫工作的同时，帮助一些重要产业的上游供应商以最快速度复工复产，并协调放行物流运输。”玉林市工信局局长党万坚告诉记者。

零部件生产的恢复和稳定供给，激活了发动机的产业链。在政府的协调下，玉柴复工首日，广西各地零部件供应商已经100%全面开工。上下游产业链联动推动了企业生产快速恢复，玉柴发动机产量马上恢复到了正常产量的60%。

政府部门之间联动，跨区域协调沟通，在合力之下，企业复工复产有条不紊。

位于江苏省苏州高新区的莱克电气公司，因为受疫情影响，复工后面临人手、原料、运输三方面的难题。莱克电气相关负责人李洪涛介绍，企业所需的包装材料、注塑件、开关等元器件都需要上游企业提供，而每天四五万台小家电的物流运输也是一个不小的问题。

苏州高新区迅速建立应对疫情服务企业协调机制，下辖用工保障、防控物资、供应链、物流运输、金融供给等9个专项协调小组，涵盖目前企业复工中急需解决的关键环节。各专项小组充分运用苏州高新区紧急开通的“企业服务云平台”复工复产服务模块，快速对接企业的各种需求。

截至2月23日，莱克电气相关的19家上下游企业，经苏州高新区同属地政府协调，已有18家复工，其中一家在太仓的企业，在收到函件的第二天即复工投产。

（本报记者郝迎灿、窦瀚洋、马跃峰、史自强、孟海鹰、王云娜、庞革平、申琳）

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 11 版）

(责编：庄红韬、杨曦)