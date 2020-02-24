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2月起阶段性减征职工医保费

参保人待遇不受影响

2020年02月24日08:12  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京2月23日电  （记者李红梅）近日，国家医保局、财政部、国家税务总局三部门联合印发《关于阶段性减征职工基本医疗保险费的指导意见》，明确自2月起阶段性减征职工医保费，职工医保参保人待遇不受影响。

　　《意见》明确，自2020年2月起，对职工医保单位缴费部分可实行减半征收，减征期限最长不超过5个月。原则上统筹基金累计结存可支付月数大于6个月的统筹地区可实施减征；小于6个月但确有必要减征的，由各省指导统筹考虑安排。缓缴政策可继续执行。同时持续完善经办管理服务，确保待遇支付，实施减征和缓缴不影响参保人享受当期待遇。各省指导统筹地区根据实际，在确保基金收支中长期平衡的前提下，制定具体政策。经初步匡算，若全国普遍实施减征措施，最大可为企业减负1500亿元左右。

　　版式设计：汪哲平


　　《 人民日报 》（ 2020年02月24日 14 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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