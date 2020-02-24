发改委：疫情不会改变我国经济长期向好的基本面

人民网北京2月24日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮在会上表示，这次疫情对经济社会的影响是短期的，总体上是可控的，不会改变我国经济长期向好的基本面。

丛亮指出，新冠肺炎疫情对经济社会发展的影响是当前社会各界十分关注的问题。目前，国家发展改革委正会同有关部门，在做好疫情防控工作的同时，指导地方建立与疫情防控相适应的经济社会运行秩序，分类有序推进企业复工复产、抓好重要物资保障。

从调度的数据看，当前企业复工复产已取得积极进展，大型企业相对中小企业复工复产进度快，上游行业和资本技术密集型企业相对下游行业和劳动密集型企业进度快。全国规模以上工业企业复工率逐步提高，其中浙江已超过90%，江苏、山东、福建、辽宁、广东、江西已超过70%。从重点行业看，钢铁企业复工率为67.4%，有色金属企业复工率为86.3%。特别是关系国计民生的重点领域企业正在加快复工复产，相关企业正在加班加点、开足马力生产，口罩企业产能利用率已达到110%，全国粮食应急加工能力复产率已超过70%，煤矿产能恢复率达到76%，铁路装车数已恢复到节前正常水平的95%左右，民航、港口、水运均正常运营。

“但是，这次疫情确实对我国经济运行带来了较大冲击，从开始对春节假期消费和相关服务业的影响，到后来迟滞企业复工复产，一些企业特别是中小企业生产经营遇到了较大困难。为此，各地各部门陆续出台了有力有效的对冲政策，比如降低企业用能成本，设立3000亿元专项再贷款为防控物资重点企业提供低利率资金，阶段性减免企业社保费和职工医保费，缓缴住房公积金，对部分行业和个人减免增值税和所得税，等等。”丛亮说。

同时，他也强调，这次疫情对经济社会的影响是短期的，不会改变我国经济长期向好的基本面。随着疫情防控成效的逐步显现，在政策措施的有效对冲下，我们有信心、有能力、也有条件将疫情的影响降到最低，保持经济社会平稳健康发展。

下一步，国家发展改革委将会同有关部门，在继续加强疫情防控的同时，分区分级有序推动企业复工复产，使人流、物流、资金流有序转动起来，重点做好以下工作：

一是加大宏观政策调节力度。抓好中央经济工作会议各项部署落实，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，继续研究出台有针对性的减税降费措施，帮助中小微企业渡过难关。积极扩大国内有效需求，促进消费回补和潜力释放。发挥好有效投资关键作用，加强用工、用地、资金等要素保障，加快在建和新开工项目建设进度。全面做好“六稳”工作。

二是抓好已出台应急政策措施落地实施。加大对重点行业和中小企业帮扶力度，落实好减税降费、金融服务、减免租金和稳岗补贴等各项政策。统筹做好生活必需品稳产保供，切实保障基本民生。不失时机抓好春季农业生产，坚决完成脱贫攻坚任务，全面强化稳就业举措，努力保障已复工和准备复工企业日常防护物资需求。

三是抓好补短板、强弱项各项工作。这次疫情防控暴露出一些领域存在的短板弱项，必须认真总结经验和教训，以更大力度、更加精准地加以补齐。这些既是扩内需、促发展的新机遇，有利于培育和壮大新的经济增长点，更关键的是将为我国未来经济社会的持续健康发展打下良好基础。与此同时，国家发展改革委将继续密切监测经济运行状况，研究制定相关政策措施预案，并根据形势变化适时出台，确保经济社会平稳运行。

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