财政部：继续研究出台阶段性有针对性的减税降费政策

财政部部长助理、党组成员欧文汉（中国网 杨佳摄）

人民网北京2月24日电 （记者庄红韬）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。财政部部长助理、党组成员欧文汉在会上表示，下一步财政部门将加大宏观政策逆周期调节力度，积极的财政政策要更加积极有为，确保党中央、国务院的决策部署不折不扣落实到位。继续研究出台阶段性有针对性的减税降费政策，重点支持一些行业复工复产，帮助中小微企业渡过难关。

欧文汉介绍，新冠肺炎疫情不仅威胁人民的生命安全和身体健康，也对经济运行带来了明显的影响。财政部门认真落实党中央、国务院的决策部署，在保障疫情防控资金需求和支持重点物资供应的同时，注重发挥财政调控作用，积极作为，精准施策，努力对冲疫情对经济平稳运行带来的负面影响。财政部主要采取了三方面措施。

第一，给予受疫情影响较大行业税费优惠政策。对受疫情影响较大的交通运输、餐饮、住宿、旅游等行业，调整了企业所得税政策，及时予以支持。对和群众生活密切相关的公交运输、生活服务、快递收派等行业，出台免征增值税的措施，有针对性地减轻企业负担，帮助它们渡过难关。

第二，出台普惠性的降费政策。财政部会同有关部门出台了阶段性减免社保费、医保费和实施缓缴停缴住房公积金等政策，惠及范围广，政策力度大，叠加去年出台的降低社保费率的政策，有利于化解疫情对企业的冲击。

第三，加大援企稳岗力度。财政部会同人社部等部门出台政策，通过失业保险稳岗返还、职业培训补贴等多种渠道，支持企业稳定现有的就业岗位，不裁员、少裁员。同时，对受疫情影响的小微企业和个人，我们还专门出台降低融资担保费等政策，着力缓解小微企业融资难、融资贵问题。这些政策举措将对稳定社会预期、提振企业信心发挥积极作用。随着复工复产持续推进，政策效应会进一步释放。

欧文汉表示，下一步，财政部门将认真贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，加大宏观政策逆周期调节力度，积极的财政政策要更加积极有为，确保党中央、国务院的决策部署不折不扣落实到位。

一方面，抓好已出台财政贴息大规模降费、缓缴税款等政策的执行，确保尽快落地见效。另一方面，要体现更加积极有为的取向，加大政策力度，防止经济运行滑出合理区间，防止短期冲击演变成趋势性变化。

一是继续研究出台阶段性有针对性的减税降费政策，重点支持一些行业复工复产，帮助中小微企业渡过难关。二是要集中使用部分中央部门存量资金，统筹用于疫情防控，保障脱贫攻坚和全面建成小康社会等重点支出。三是要加大转移支付力度。进一步向受疫情影响较大的地方倾斜，确保基层保工资、保运转、保基本民生。四是要扩大地方政府专项债券发行规模，按照“资金跟着项目走”的原则，指导地方做好项目储备和前期准备工作，尽快形成有效的投资。

通过系统谋划，精准施策，狠抓落实，做到防控疫情和推动经济社会发展两手抓，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，确保实现全年经济发展目标任务，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务。

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