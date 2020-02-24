工信部：优先加快医疗物资企业复工复产

工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙（中国网 杨佳摄）

人民网北京2月24日电 （记者车柯蒙）今日，国新办就统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作情况举行发布会。工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙表示疫情发生以来，工信部作为国务院联防联控医疗物资保障组的组长单位，会同成员部门采取了多项措施，先后召开了复工复产的动员会，特别是医用防护服转产扩产的动员部署会，对医疗防护、消杀用品、检验检测、医疗药品和医疗设备等五大类的医疗物资进行了全面的复工复产和转产扩产的动员工作，包括上游原材料的企业，优先加快了医疗物资的企业复工复产工作。

田玉龙介绍说，经各方面、各部门、各地方的共同努力，重点医疗物资保障企业的复工复产率比较高，五大类的医疗物资企业复工复产率、开工率有的达到或超过了百分之百，采取了边保供边复产边扩产的举措，医疗物资的产能不断释放，湖北一线医护人员所需要的重点医疗物资得到了基本保障。

医用防护服产能供应方面，1月28日的日产量不到1万套，到目前为止，日产量已经达到20多万套，生产企业刚开始不到20家，现在扩产转产达到了50多家，全力开工。医用防护服保供湖北的数量已经超过了200多万件，不仅有力保障了一线的需要，而且还统筹兼顾了北京和全国其他疫情比较重的地方对于防护服的急需。

消杀用品方面，企业复工率超过了80%以上。84消毒液、免洗手消毒液、医用酒精主要消杀用品的产能和产量都能满足湖北一线乃至全国的急需，现在运到湖北的84消毒液1500多吨，免洗手消毒液115吨。同时组织电商平台和药品的批发企业进行对接，对消杀用品尽快在线上和各个门店提供分装、小包装的服务，力争尽快投放社会，满足复工复产和社会公众的需要。

医疗设备方面，因为重症病人比较多，包括负压救护车、呼吸机、心电监护仪、各种测温仪，都基本满足了一线的急需。呼吸机、监护仪运抵武汉超过1万多台，手持测温仪达到了将近14万台等，对前方医疗治疗救治发挥了重要作用。

田玉龙表示，当前疫情形势比较严峻，防控还是最吃紧的关键阶段，医疗物资保障工作任务还比较艰巨，医疗物资企业的复工复产还需要持续稳定高质量的保障。接下来，工信部会同各部门统筹做好疫情防控和复工复产的工作，继续有序推动重点物资企业上下游产业链的协同复工复产，继续优先保障湖北武汉一线的急需，统筹做好北京和全国各地的医疗物资保障工作，全力打赢这场疫情防控的阻击战。

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