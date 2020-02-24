发改委：2020年经济社会发展各项目标任务可以实现

发展改革委党组成员、秘书长丛亮（徐想 摄）
人民网北京2月24日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮在会上表示，只要众志成城、团结奋斗，落实好中央经济工作会议各项部署，积极扩大国内有效需求，着力做好政策对冲，2020年经济社会发展各项目标任务可以实现。
丛亮强调，今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。去年召开的中央经济工作会议围绕全面建成小康社会和“十三五”规划的圆满收官，已经明确今年经济社会发展要实现的目标任务，并从贯彻新发展理念、打好三大攻坚战、保障和改善民生、财政和货币政策取向、推动高质量发展、深化经济体制改革等方面进行了全面部署。虽然新冠肺炎疫情对我国经济运行带来了冲击，但完成中央经济工作会议确定的各项经济社会发展目标任务，还是有很多有利条件的。
首先，疫情改变不了中国经济长期向好的趋势。作为全球第二大经济体，疫情对中国经济的冲击是暂时的、短期的。“比如，很多消费并不是消失了、只是延期了，待疫情结束后自然会释放，像2003年非典期间，5月份社会消费品零售总额增速最低到了4.3%，到7月份就大幅回升至9.8%。再比如，这次疫情期间，一些行业逆势增长，网络购物、线上课堂、远程办公、在线娱乐和智能制造等加快成长。这些都体现出中国经济的巨大韧性和潜力。”
其次，应急政策措施正在积极对冲疫情影响。前期，各地区各部门已经制定出台了一系列有利于稳定经济运行的“六稳”举措；这段时间以来，又根据形势需要紧锣密鼓地出台了多项有力有效的对冲政策，包括推动有序复工复产、减税降费、金融服务、租金减免和稳岗补贴等等。随着这些政策措施的落地见效，将会不断缓解经济运行特别是中小企业面临的困难。
第三，复工复产促进正常的生产经营秩序不断恢复。在做好疫情防控工作的前提下，坚持科学防治、精准施策的原则，按疫情风险低、中、高等级，差异化分区分类推进复工复产。着力打通交通堵点，在疫情低风险地区，全面取消道路通行限制。协调推动产业链上下游协同复工复产，先行保障医用物资、生活必需品、物流等关键行业及上下游产业同步复工，确保产业链正常运转。落实“政策要跑在受困企业前面”的要求，及时协调解决复工复产企业，特别是重点地区企业的用工、资金、原材料供应等问题，加大对重点行业和中小企业帮扶力度，真正让企业在做好疫情防控的前提下“动起来”，让经济“转起来”。
第四，发展潜力和政策储备仍然充裕。这次疫情防控暴露出在社会治理、公共卫生设施、应急能力建设、物资储备体系等领域还存在一些短板弱项。短板就是下一步投资增长潜力所在，就是发展空间所在。国家发展改革委将以更大力度、更加精准地补短板、强弱项，提高经济发展质量和效益。同时，继续加强经济监测预测预警和政策预研储备，适时出台实施相关政策，加大宏观政策调节力度，保持经济社会平稳健康可持续发展。
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