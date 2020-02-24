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人社部：1月份主要就业指标运行在合理区间

2020年02月24日11:43  来源：人民网-财经频道
 

人力资源社会保障部副部长、党组成员游钧（中国网 杨佳摄）

人民网北京2月24日电 （任妍）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。人力资源社会保障部副部长、党组成员游钧在会上表示，当前我国就业形势总体稳定，去年全年城镇新增就业1352万人，这是连续第七年保持在1300万人以上。去年底全国城镇调查失业率是5.2%，低于预期调控目标。

游钧表示，从今年1月份的数据来看，主要的就业指标运行在合理区间。但突发的新冠肺炎疫情，不可避免地对我国经济造成较大冲击，对就业有一定影响。但疫情的冲击是短期的，总体是可控的，我国经济长期向好的基本面没有改变，我国就业局势总体稳定的基本面也没有改变。

游钧指出，我国经济的规模大，市场空间广，有巨大的韧性和潜力，近年来经济对就业的拉动作用日益增强，为稳就业提供了坚实支撑。特别是以习近平同志为核心的党中央高度重视就业工作，把稳就业摆在“六稳”之首，更大力度地实施就业优先政策，采取了一系列应对疫情影响稳就业的政策措施。

(责编：任妍、孙阳)
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