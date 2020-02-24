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商务部：中国吸收外资综合竞争优势没有改变

2020年02月24日11:47  来源：人民网-财经频道
 

商务部部长助理、党组成员任鸿斌（中国网 杨佳摄）

人民网北京2月24日电 （栗翘楚）2020年2月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。商务部部长助理、党组成员任鸿斌在发布会上表示，新冠肺炎疫情发生以来，由于物流受阻，原材料供应不及时等因素，给外资企业生产经营带来一定的影响和困难，但从长远看，中国吸收外资的综合竞争优势没有改变，大多数跨国公司投资中国的信心和战略没有改变，中国仍将是全球企业投资的热土。

任鸿斌介绍，商务部及时出台两个政策文件，指导各地商务主管部门精准帮扶外资企业稳定生产经营，加强外资企业服务和招商引资，最大程度减少疫情的影响。近期政策措施已经开始见效，上海、山东、湖南等地重点外资企业复工率已经超过80%，山东32家韩资汽车配件企业已于2月15日前全部复工，稳定全球汽车供应链。下一步将从六个方面扎实做好全年稳外资工作，力争使疫情的影响降到最低。

一是推动更多外资企业有序复工复产，优先保障外资龙头企业恢复生产供应，维护全球供应链稳定。二是抓好重大外资项目落地，密切跟踪在谈大项目，推进在建大项目，协调解决困难问题，推动项目签约落地。三是继续扩大外资准入领域，提升电信、医疗、教育、文化、金融等领域的利用外资水平，压减全国和自贸试验区外资准入负面清单。四是提升开放平台，指导自贸试验区加快改革开放创新试点，更好发挥国家级经开区稳外贸、稳外资生力军的作用。五是加强外资合法权益的保护，建立健全外商投资服务体系。六是继续优化外商投资环境，实施好《外商投资法》及实施条例，增强外商长期投资经营的信心。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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