推动重大项目开工建设（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

施工中的引江济淮（安徽段）东津渡大桥工地。

刘超超摄（人民视觉）

余维（右）与疾控中心工作人员商谈复工方案。

石焱炯摄（人民视觉）

在沙埕湾跨海公路施工现场，工人正拆除主塔爬模拉杆。

资料图片

施工人员驾驶压雪机将雪道压平。

本报记者 贺 勇摄

白鹤滩水电站建设场景。

杜健伟摄（人民视觉）

加快重大交通基础设施建设进度、保障大型水利枢纽建设、推进冬奥工程建设确保冬奥筹办的顺利进行……眼下，各地在做好疫情防控的同时，在关系国计民生的重点工程与重大项目建设领域，落实员工及时返岗、尽早开工，加快在建和新开工项目建设进度，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。

——编 者

引江济淮东津渡大桥

项目建设

有条不紊

本报记者 徐 靖

2月23日，引江济淮（安徽段）淮南市东津渡大桥项目复工刚好一周。整个工程现场已经实现了封闭式管理，80多名工人在现场作业，机器轰鸣，不时有车辆来回穿梭，一片热火朝天。

东津渡大桥全长1900米，是引江济淮工程重要一环，整体工程造价3.25亿元，预计工期39个月，2020年计划完成投入1.3亿元。

“目前临建驻地建设基本完成，工程建筑材料和大型机械逐步运输安装到位，场站建设、钻孔桩下部结构、保通路、钢栈桥等施工正在正常进行。”项目现场负责人江毅看着眼前的施工有条不紊，稍稍松了一口气。

这个春节，江毅过得并不轻松。原本一切都很顺利，施工进行到春节前，没想到发生了疫情。江毅满脑子担心的都是复工。“一想到开工，就需要各种物资，可是之前没有做太多准备，一时间有点焦头烂额。”

不过江毅还是带着同事们立刻行动起来，建立健全了人员出入登记、住宿区及公共场所早晚消毒、食堂分餐、体温测量等制度。

“为了确保顺利复工，我们一方面严格执行外地返回员工14天隔离措施，另一方面提前与本地企业对接，订购了部分建筑材料，解决了部分用工。”江毅说。

因为做了很多应急准备，所以目前复工进度比较顺利。江毅表示，复工刚刚开始，外地员工陆续返回还需隔离一段时间，但是淮南本地以及部分完成隔离的员工已经参与到工程建设当中，整个工程进度在可控范围内。“疫情挡不住工程进度，我们一定按时保质完成施工任务。”

截至2月23日，引江济淮工程沿线参建单位返岗人员已有2700余人。据了解，引江济淮工程共有65个在建项目，其中引江济巢段枞阳引江枢纽春节期间至今持续施工，目前参建人员200多人，江淮沟通段中派河大桥、肥西县第一批4座市政桥梁、东津渡大桥等8个标段已顺利复工。其余各标段正在办理复工申报手续，将在申报通过后第一时间复工建设。

白鹤滩水电站

优先保障

不误工期

杨文明 李茂颖 杜健伟

入夜11点，正在浇筑中的白鹤滩水电站大坝上空传来鸣笛声——又一罐混凝土料在缆机运送下抵达仓面，工人们随即展开后续的压实、振捣作业。而在这个时候，同样忙着的还有白鹤滩工程建设管理中心疫情防控办公室，尽管灯火通明，却有了片刻安静。

电话铃响，余维一把抓起，问了几句话后匆匆挂断。翻出来电记录，余维再次拿起座机：“宁南县疫情防控中心你好，这里是白鹤滩防控办，我们有一辆运送水泥的货车已经抵达你县葫芦口防疫检查站，请核实车号及司机信息后登记放行。”

自从白鹤滩防控办成立，余维就被抽调入驻，忙到深夜是常态。“厂商位于何处、是否复工、库存是否充足、运输道路是否畅通……眼下大量人员返岗、物资进场，协调工作量猛增。”趁着挂断电话的当口，余维简短介绍了近段时间工作。

“我们每天平均5分钟接听或拨打一个电话。”余维介绍，进出工地的几条必经之路都在四川省宁南县和云南省巧家县境内，为隔绝疫情，两县对进出车辆采取了严格的管控措施，每车物资运送都需要专门协调。余维和防控办的同事需要收集每一辆进场车辆的司机信息和物资种类，并将有关情况上报给两县疫情防控指挥部；车辆运输过程中，余维还需要持续和两县指挥部、运输途经的检查点和司机保持电话沟通。

这时，刚进屋来对接工作的水电四局驻白鹤滩党工委副书记毛文景插话：“要筑好大坝，就要先守好防疫线。大坝浇筑是劳动密集型项目，今年又是白鹤滩大坝浇筑高峰年，如果没有把疫情隔绝在外，会对整个白鹤滩水电站的施工带来不可估算的影响。”

“我们已经在和三峡集团白鹤滩工程建设部研讨、优化方案，从目前梳理的情况来看，疫情不会造成大坝工期延误。”毛文景说，春节期间有大量人员坚守大坝浇筑岗位，但相比高峰期只有1/3，人手依旧吃紧。为了全力保障大坝浇筑，水电四局采取措施，优先保障关键仓号浇筑。

送走毛文景，已经时过12点，余维看了看手机，又是新的一天。

沙埕湾跨海公路通道

尽快打通

关键节点

本报记者 颜 珂

海风拂面，阳光正好。汪学进伸手指了指天：“正是施工的黄金天气。”

位于福建宁德福鼎市的沙埕湾跨海大桥施工工地，正逐渐恢复往日的忙碌。作为A3标段的项目经理，来自中交二航局的汪学进，眼下只想把耽误的时间尽快抢回来，“2月14日正式复工，比原计划的正月初八晚了13天。”

沙埕湾跨海公路通道连接闽浙沿海，是沈海高速公路复线的重要组成部分。这个总投资42.57亿元的跨省通道，对于缓解沈海高速闽浙段的通行压力，意义重大。而沙埕湾跨海大桥，正是这个大通道上的关键节点。

支立木板、绑钢筋……早春阳光下，60多名工人正抓紧搭建大桥上半部的重要“骨架”。“我们2017年9月20日进场，桥墩等下半部‘打基础’的工作已经完成。”汪学进算着工期，压力不小，“要如期完成今年年底通车的目标，只有抓紧干。”

最要紧的，仍是如何让工人尽快返岗。第一批复工工人，老家大多在江苏盐城附近。因为较为集中，项目部在摸清工人健康状况的基础上，直接派出两辆大巴，把工人们“点对点”拉回了工地。工人们直接住进了项目部，每天上班专车接送，吃饭都是打包到房间各自吃。

汪学进返岗时间更早。“2月10日就到了工地，工地消毒，制作疫情告知书和体检表，都得提前准备。”对于疫情防控，他丝毫不敢懈怠，“得摸清每位工人的健康状况，每天都得测体温，每个人都要戴口罩。目前来看，大家体温都正常。”

整个沙埕湾跨海通道建设项目，A3标段是最早复工的标段。宁德沙埕湾跨海高速公路有限责任公司副总经理吴宝日，这两天还在为更多工人返岗而忙活。“办法总比困难多。”

他们并不是“孤军奋战”。“防疫物资补助，工人返工旅费、餐费等，各级政府都有相应支持政策。”吴宝日说，“目前工人们还在陆续返回中。”

国家高山滑雪中心

计划不变

施工不变

本报记者 贺 勇

寒风在海拔2198米的北京延庆小海陀山山顶盘旋，在北京2022冬奥会延庆赛区国家高山滑雪中心，施工人员正在紧锣密鼓进行冰状雪赛道的建造。

北京冬奥建设项目工期紧、任务重、标准高，建设者们丝毫不敢懈怠。除国家雪车雪橇中心春节未停工外，国家高山滑雪中心及延庆冬奥村、延庆山地新闻中心等工程都已经于2月8日开始复工。

“虽然原定2月中旬举办的高山滑雪世界杯比赛因为疫情影响取消了，但是我们按照原定计划，选择适宜赛段，现场开展冰状雪制作工作。”北京北控京奥建设有限公司场馆运营分公司副总经理李新介绍。

6台造雪机同时喷射出水雾，随即凝结为雪，从天而降完成雪道造型，而这仅仅是第一步。根据比赛要求，雪道表面必须保持结晶状态，近似于冰面，这种雪被称为“冰状雪”。这其中要长时间给雪道注水，增加雪道含水量。“自然条件不同，需要的注水量、时长都会变化，目前国内尚没有先例，需要我们自己摸索。”李新说。

“这段雪道坡度很大，人想站得稳都是个问题。”一名施工人员开玩笑地说。

截至目前，国家高山滑雪中心竞速赛道已制作完成了总长度600米的冰状雪赛道。此外，收集赛道基础数据资料也在持续进行中。为了详细了解化雪补雪速度、压雪进度、索道运行等细节，工作人员手持测量仪器在寒风中一待就是几个小时，持续收集赛道基础数据资料如气温、光照、风速等，为后续赛事保障提供数据支撑。

山腰上，工作人员正回收赛道防护设施及备赛物资，完成防护器材及备赛物资整理入库工作，减少自然损耗。在防控疫情的特殊时期，山地运行团队坚守岗位，对办公区、班车、餐厅、居住场所等区域每日进行消毒杀菌，严格管理员工外出，配发防护用品，全力确保每一位员工人身安全。

“特殊时期，更需要我们众志成城才能完成好疫情防控和各项工作任务。我相信我们的团队一定经得住各种考验，为冬奥会举办交出一份优异答卷。”李新说。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 07 版）

(责编：杨光宇、曹昆)