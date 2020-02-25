三峡集团新能源项目集中开工（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报北京2月24日电 （记者朱隽）中国长江三峡集团今日在京宣布，在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目，建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。

此次集中开工建设项目，投资规模大、辐射范围广、带动作用强，是三峡集团在做好“六稳”工作中发挥中央企业排头兵和主力军作用的具体体现。

据介绍，此次集中开工的25个项目分布于广东、江苏、福建、宁夏、河北等14个省区，将直接推动产业链各环节协同复工复产，对调整优化地方产业结构、推动经济社会高质量发展具有重要促进作用。其中，广东阳江的阳西二至五期140万千瓦海上风电项目和江苏南通的如东80万千瓦海上风电项目是此次开工项目中容量最大、投资最多的两个“超级工程”。两个项目总投资约424亿元，共安装414台国产大容量风电机组，计划2021年底前全面达产，届时年总上网电量可达72亿千瓦时。阳江项目共分为五期建设，此次二至五期项目同步开工，创国内海上风电一次性开工建设规模之最。如东项目是国内首个±400千伏柔性直流输电海上风电项目，直流海缆输电距离超100公里，是目前国内电压等级最高、输送距离最长的柔性直流输电海缆。

三峡集团党组书记、董事长雷鸣山表示，下一步三峡集团将坚持疫情防控和工程建设两手抓、两促进，高标准高质量高效率推进项目建设，确保实现“零质量事故、零安全事故、零疫情报告”的“三零”目标，力争把工程建设成为引领行业发展、推动产业进步、促进能源革命、保护生态环境的精品典范工程。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 07 版）

(责编：杨光宇、曹昆)