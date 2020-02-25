亚洲最大鲜切花交易市场恢复对手交易

据新华社昆明2月24日电 （记者庞明广）记者从昆明斗南国际花卉产业园区管委会获悉，亚洲最大的鲜切花交易市场——昆明斗南花卉交易市场24日正式恢复鲜切花对手交易，买家可在市场内查看鲜切花现货，与卖家面对面商定价格，并现场交货完成交易。

据介绍，斗南花卉交易市场有对手交易与电子拍卖交易两种主要的交易形式，其中对手交易因具有“现场、现货、现价”的特点，其交易量在整个市场中比重较高。受新冠肺炎疫情影响，斗南花卉交易市场曾一度关闭包括对手交易、拍卖交易、餐饮服务等在内的经营活动。

此前，斗南花卉交易市场已于2月10日先行恢复了鲜切花电子拍卖交易。昆明斗南国际花卉产业园区管委会介绍，随着各地花店陆续开门营业，物流逐渐好转，斗南花卉交易市场从2月24日起逐步恢复开放昆明盆花苗木市场、斗南盆景花卉生态园等多个市场。

斗南花卉交易市场被誉为中国花卉的“市场风向标”和“价格晴雨表”，鲜切花从这里销往中国各省区市及日本、泰国、越南等50多个国家和地区。2019年斗南花卉交易市场的鲜切花交易量达92.31亿枝。

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