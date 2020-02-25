武汉：社区商家齐心保障市民生活必需物资

2月24日，在武汉市江岸区百步亭社区四居委会服务站，社区工作人员和志愿者准备将超市运过来的居民团购货品运至龙庭小区发放。 近日，武汉对居民小区实行封闭管理，要求居民非必需不得外出。武汉众多社区纷纷行动起来，由社区居委会牵头组建起居民团购微信群，居民提出物资需求，由志愿者汇总后再由社区工作人员与周边大型超市直接对接，超市负责组织货品并配送至小区，社区工作人员、下沉社区的干部和志愿者负责按照订单情况，组织居民有序前来支付领取货品，切实保障居民生活必需品的供应不断档。 新华社记者 沈伯韩 摄

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