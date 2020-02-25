促投资领衔 多地打出稳经济“组合拳” 

近段时间，在抗击疫情的背景下，从中央到地方，都将稳经济工作放到更加重要的位置频频部署。多地密集召开会议研究部署，细化复工任务时间表，全力推进复工复产，加快项目进度，开列年度投资清单，推出为企业降本减负举措，打出稳经济政策“组合拳”。

作为稳增长稳投资的有力抓手、补短板惠民生的重要引擎，重大工程项目是做好“六稳”工作、完成全年目标任务的重要支撑，也是打赢“十三五”规划收官战的重要一环。

2月11日召开的国务院常务会议提出，推动重大项目尽早开工和建设。各地要加快项目前期工作，做好用工、土地、资金、用能等保障。

连日来，多地重大工程项目建设列出时间表，按下“快进键”。贵州省提出，到2月底前贵州省重大工程项目复工率达到100%。截至2月22日，贵州省重大工程项目已复工1662个、复工率为79.6%，新开工项目264个。复工开工项目涵盖“六网会战”（路网、水网、电网、油气网、地下管网、互联网）、十二个农业特色优势产业、十大千亿级工业产业、服务业创新发展十大工程、医疗卫生等重点领域。

青海省印发重大项目开复工工作方案，在切实抓好疫情防控和安全生产工作的同时，全力推进重大项目开复工建设，努力稳定经济发展大盘。方案要求4月底前计划开复工的80个项目，细化应急措施，紧盯核心节点，在保障疫情防控处置及安全生产有序可控的前提下，提速推进各类重大项目按计划开复工。

陕西省级重点建设项目也在加速推进。截至2月19日，陕西已经复工、开工项目74个。其中，续建项目复工59个，复工率18.9%；新开工项目已开工15个，开工率8%。年度投资额前100位的陕西省级重点建设项目（占重点项目年度投资额68.91%）复开工22个，复开工率22%。

推进在建项目加速复工的同时，多地开列年度项目清单，新的项目也在加速储备和启动。

2月24日，上海市统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作电视电话会议举行。市委书记李强在会上强调，要千方百计抓重大项目投资开工。全力抓项目开工，在公共卫生、新一代信息基础设施、城市交通等重点领域研究推出一批投资项目。

山东省发改委印发通知明确，进一步抓好重点项目建设，围绕2020年省重大项目、新旧动能转换优选项目、“双招双引”项目等省级重点项目，落实清单式管理、责任化推进要求，全年完成投资4000亿元以上。

近日，河南省发改委印发《河南省补短板“982”工程实施方案》，围绕九大重点领域，统筹推进8011个重大项目，力争全年完成投资约两万亿元，有效支撑全省投资稳定增长。

值得关注的是，多地推出的新项目中，既涵盖传统的重大基建项目，也包括制造业、工业互联网等产业项目和新型基建项目。

日前，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区举行一场特殊的项目签约仪式。年内首批重点产业项目以电话协商沟通细节、网上连线确认协议、在沪代表逐个到场签署的方式，与临港新片区管委会落实了各项合作条款，共有12个产业项目签约，涉及集成电路、人工智能、智能制造、新一代信息技术、新材料、新能源和高端智能装备等多个前沿产业，总投资超过200亿元。

在推进重大项目进度的同时，各地也在加快推出一系列降本减负措施，更好助力稳企业、稳经济。

2月20日，江苏省发改委召开做好当前及下一阶段经济运行分析工作专题会议，围绕江苏省出台的“50条政策措施”，研究制定面向公众和企业的操作指南或者服务目录。聚焦解决群众、企业“急难愁”问题，研究提出一批可操作、快见效的政策举措。

2月18日，湖南省发布《应对新冠肺炎疫情影响促进企业健康发展的若干政策措施》，涉及加大企业帮扶力度、加大金融支持力度、减轻社保缴费压力、加大税费支持力度、加大财政补贴力度、支持稳岗就业、支持稳外贸稳外资、全力确保物流运输通畅、优化生产经营环境等十个方面。

地方还在强化金融支持、推动重点项目加快建设方面推出各种创新举措。例如，陕西省发改委协调三家政策性银行设立融资总量1200亿元的应急专项资金，支持陕西省2020年疫情防控重大项目和省市重点项目建设。河北省发改委和国开行河北分行共同发起设立总规模500亿元的融资专项，用于支持促复产稳投资补短板，保障河北省2020年6月底前开工、续建和保投产的重大基础设施、重点领域补短板等项目建设。

厦门大学经济学院教授孙传旺对《经济参考报》记者表示，目前推出的稳经济举措，体现了速效性与长效性相结合、差异性与协同性相结合的特点。对于前者，举例来说，不少城市采用包机包车等接送人员返程，通过应急性对策迅速弥补用工短缺，推动企业尽快复工复产；与此同时，加快推进重大项目特别是基建补短板项目，既能拉动投资，也将给未来经济高质量发展提供支撑。

“对于后者，差异性主要体现在分区分级精准复工复产，强调风险程度不同、政策重心不同，保证疫情防控与经济发展两不误；协同性主要体现在从中央到地方，降成本、保就业、扩投资、促消费、稳外贸、稳外资等政策联动、相互结合、多管其下。”孙传旺说。

孙传旺指出，下一步在稳经济的同时，要重点抓住产业转型发展的机遇，加快改造转换旧动能，培育壮大新动能，尤其是当前表现出巨大成长潜力的新兴产业，积极为智能制造、在线消费、健康医疗等领域提供更大的发展空间。（记者 孙韶华 班娟娟）

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