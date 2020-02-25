多地规模以上工业企业复工超七成

在2月24日举行的国新办新闻发布会上，国家发展改革委秘书长丛亮表示，当前企业复工复产已取得积极进展，多地规上工业企业复工超七成。记者从发布会还获悉，下一步，针对中小企业复工复产面临的难题，各部门将通力合作，切实协调解决实际困难。

据丛亮介绍，当前企业复工复产已取得积极进展，大型企业相对中小企业复工复产进度快，上游行业和资本技术密集型企业相对下游行业和劳动密集型企业进度快。全国规模以上工业企业复工率逐步提高，其中浙江已超过90%，江苏、山东、福建、辽宁、广东、江西超过70%。从重点行业看，钢铁企业复工率为67.4%，有色金属企业复工率为86.3%。特别是关系国计民生的重点领域企业正在加快复工复产，相关企业正在加班加点、开足马力生产，口罩企业产能利用率已达到110%，全国粮食应急加工能力复产率超过70%，煤矿产能恢复率达到76%，铁路装车数已恢复到节前正常水平的95%左右，民航、港口、水运均正常运营。

另据工业和信息化部总工程师田玉龙介绍，中小企业克服困难陆续开工，特别在各地各级政府部门的大力支持下，总体开工逐步回升，从监测情况看，目前开工率接近30%。

丛亮表示，下一步，国家发展改革委将按照党中央、国务院决策部署，会同有关部门，在继续加强疫情防控的同时，分区分级有序推动企业复工复产，使人流、物流、资金流有序转动起来。

“要尽快推进分区分级的精准复工复产，这对中小企业意义非常重大。因为中小企业分布在全国各地，面比较宽，协调地方各级政府大力推动产业链上中小企业上下游的同步复工，是一个非常重要的环节。”田玉龙表示，各部门要通力合作，切实协调解决中小微企业在复工复产中遇到的实际困难，特别是将疫情联防联控机制用在支持中小微企业的复工复产中，解决原材料的供应、防控物资的保障以及物流运输中出现的实际问题。

此外，中国人民银行24日召开会议，就人民银行系统做好疫情防控和金融支持经济社会发展工作，作出进一步部署。会议提出，针对企业复工复产面临的债务偿还、资金周转和扩大融资等迫切问题，下一步要会同有关部门，创新完善金融支持方式，推动金融机构为防疫重点地区单列信贷规模，为受疫情影响较大的行业、民营和小微企业提供专项信贷额度；推动金融机构调整完善企业还款付息安排，加大贷款展期、续贷力度，适当减免小微企业贷款利息，防止企业资金链断裂等。（记者 张莫）

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