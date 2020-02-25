从供给侧看山东百姓餐桌保障

疫情还在持续，防疫工作到了最吃劲的关键阶段，老百姓餐桌是否有保障？记者走访山东省主要食品生产企业、蔬菜物流集散地、农业大县发现，目前，保障民生供应的食品企业全面开工，米面油肉蛋菜等货源丰富，可保证市场供应，预计后期民生商品价格将平稳运行。

米面油不愁：主要企业提前复工

走进已全面复工的益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司，眼前有序而忙碌。在企业大门门卫处，戴着口罩的员工们排队登记、测量体温，车辆进行消毒，一系列严格程序后，人、车、货物方可入内，而外来无关者，谢绝入内。目前，厂区到岗360余人，为了避免人员更加密集地聚集，还有一部分人在家办公。

采访时，企业负责人郭经田正在企业生产车间巡查，眼前3条面粉生产线已开足马力生产，每天有约1400吨面粉产出，经过下游加工销售，最终在商超、粮油商店与民众见面。成品仓里，刚从生产线下检验合格的面粉并排码放，仓库门前运输车正准备装货出发。春节后至今，共向市场发运面粉约2.2万吨，食用油脂5500吨。

山东省新型冠状病毒感染肺炎疫情处置工作领导小组2月3日下发通知，要求各地狠抓保障生活必需品生产等涉及重要国计民生的企业复工，开足马力、扩大生产。

济宁市市场监管局有关负责人说，粮油企业产品关系到日常民生，保障市场供应责任重大。在济宁，已有约123家食品生产企业陆续复产复工，为民众供给小麦粉、大米、食用植物油、挂面、糕点、方便面等生活必需品。

消毒、防护、体温检测，这些非常时期的防疫举措已经成为山东已开工粮油企业的日常操作。

“为了做好保证开工安全，我们所有人员提前到岗到位对车间设备及地面、化验室、公共卫生区域进行消毒，集中统一学习新型冠状病毒感染的肺炎防控知识，做好生产加工前各项准备防疫工作。”山东鲁粮集团军粮储备库主任丁进介绍，近期复工后，他们要求所有从业人员均配戴口罩上岗，保障作业环境可控、人员健康安全。

郭经田大年初四就从济南回到济宁市兖州区，开始为复工做各项准备。“复工前一天，我们在多次部署复工防疫工作重点的基础上，又给公司中高层开了一次会，与消杀、物资、运营、物流等工作的负责人再次碰头，让大家对安全生产和防范疫情既高度重视，又充满信心。”郭经田介绍，企业复工后，每天在厂区及办公厂所消毒，厂区每天4次消毒，部分特殊区域增加2次，车间1个班次1次；饮食供应方面，食堂统一配餐，职工在各自的工位就餐，避免交叉感染。此外，厂里还成立了专门的领导机构，每天到车间、工位进行巡查。

“不仅要保民生供给，还要稳定物价，我们集团向经销商要求防疫期间产品不能涨价，履行企业社会责任。”益海嘉里公司人事行政部经理朱翠玲说。

蔬菜已上路：绿色通道解运输难

2月上旬，山东就已要求，科学应对“菜篮子”产品出不了村、进不了城的问题，确保重点地区有效供给。针对有市民反映绿叶菜难买的问题，记者来到了济南的“菜篮子”——山东匡山农产品综合交易市场。

与时下济南大多数市场的冷清对比鲜明，匡山市场可谓车水马龙——进出市场的车辆排成了长队，门口工作人员正在对车辆进行消毒，检查进场人员的口罩佩戴情况，并测量其体温，“一旦发现发热者，我们会马上劝离，确保市场安全。”匡山市场蔬菜分公司副总经理王长勇告诉记者。

上述防疫举措得到了商户的认可，市场内的每个交易大棚几无空闲摊位，前来采购蔬菜的客商络绎不绝。据市场方面提供的数据，目前市场商户到位率近90%，供应了济南市场约7成的新鲜蔬菜。

据统计，山东16市蔬菜在田面积约319.2万亩，主要时令蔬菜品种为西红柿、黄瓜、辣椒、绿叶菜和食用菌，日产能约5至6万吨，上市量约4万吨；匡山市场的一位商户也表示，今年他们合作社菌菇的产量略高于去年，“供稍大于求。”

产能无忧，但蔬菜产得出，还得运得出，不能烂在地里。在中国蔬菜之乡潍坊市寿光，政府专门开辟蔬菜运输绿色通道，蔬菜专业合作社全力配合，以发挥好绿色通道的运输保障作用。目前，潍坊市寿光15个镇街区共制作指示牌782块，悬挂“蔬菜运销绿色通道”横幅2705副。当地政府对防控疫情、运输生资的外出车辆发放通行证，各蔬菜专业合作社（市场）负责人向联系的客商提供购菜“路线图”，确保购菜客商进得来、出得去、运得顺。

潍坊市寿光农业局有关负责人介绍，疫情发生以来，潍坊市寿光1300余家农民专业合作社积极拓宽销售渠道，通过减免服务费、平价购进销出，联系连锁超市等，争取到多地客户到本地蔬菜基地商超直采、增大购菜量等。从2月2日起，蔬菜价格回升、销量大幅增加。截至目前，每天蔬菜日产量3000吨、向全国供应地产蔬菜2700余吨，基本实现了蔬菜日产日销。

肉食供应恢复：生产与防疫并重

在农业产业化国家重点农业龙头企业山东诸城外贸有限责任公司，肉鸡宰杀生产线正在加班加点生产中，现在生产线每天的屠宰量达到15万只，较往常的产量下降了30%。

“按照正常生产的话，我们今年计划屠宰1亿只。目前复工，一方面是基于市场需求，保证市民的‘菜篮子’；另一方面，是为了维护近千家养殖户的利益，保证养殖户饲养的肉鸡能够及时出栏。”诸城外贸有限责任公司肉鸡事业部总经理彭焕义介绍说。

肉食是百姓餐桌必备，但屠宰过程又面临人员密集和畜禽消毒等问题。诸城外贸公司负责人说，为维护群众的切身利益，保障肉类食品的稳定供应，他们确定了“稳生产、保供应”的目标，并在第一时间成立了疫情防控领导小组，制定了切实的应急预案。在保证员工生命安全和身体健康的前提下，开足马力，扩大生产，有效满足物资需求，助力物价平稳运行。

不过，疫情致使这家企业部分员工滞留未归，仅肉鸡宰杀生产线的人力缺口就达到300多人。企业积极动员后勤人员在做好防护的前提下，主动到一线支援生产，全力复工。

山东德州市平原县是生猪养殖大县，这里的猪肉加工企业也已经忙活起来。平原县翔皓食品厂经理张利国每天日程表第一件事就是去村镇收购生猪，不能去有疫情发生的县市区，只能联系本县和周边养殖户，还要提前了解村庄道路情况。一大早出发，上午收猪，下午4点宰杀，晚上10点出厂，第二天一早摆上各大商超。作为平原县生猪定点屠宰企业，平原县翔皓食品厂在县农业农村局的帮扶下，从正月初六就已开始努力恢复生产。

平原县农业农村局刘保华介绍，定点屠宰企业基本是一个县一家，平原县是生猪调出大县，在适养区有多家中小型养殖场。新希望六和、温氏、牧原等大企业也在平原县有合作项目，但这些企业的销售一般不在本地。在当前情况下要保证供应，生猪来源不稳定是需要破解的难题。

除了破解生猪来源问题，提升检验防疫水平也成为张利国的重点工作。为帮助企业尽快恢复生产，平原县农业农村局目前在翔皓食品厂派驻4名兽医，并帮助完善增加了进出厂消毒设施、体温检测设备，以及职工口罩、隔离服等防护装备。从1月30日到现在，日均宰杀生猪200头，可基本满足本县各大商超需求。

随着山东部分食品企业陆续复工，民众生活所需得到保障。滨州中裕食品有限公司总经理张志军说，公司旗下的生猪养殖屠宰车间、蔬菜基地、麦便利商超目前正常运营；面粉、面条生产车间正在全力生产；15家快餐店暂时转型为便利超市，保障米面粮油肉菜供应。“目前，我们不仅满足了本市市民的需求，也确保了省内外其他合作超市货源充足，上海、北京很多超市自派车辆前来公司采购货物。”

山东省发展改革委介绍，目前，山东省米面油肉蛋菜等货源丰富，可保证市场供应，商超购销衔接有序，主要生活必需品市场运行平稳，交易秩序良好，预计后期民生商品价格将平稳运行。(记者 王阳)

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