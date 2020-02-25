杭州重点民生工程确保如期推进

本报杭州2月24日电 （记者江南）“疫情防控特殊时期，没法面对面递交申请材料，没想到这么快就拿到证了。”在浙江，杭州地铁项目负责人顺利领到了地铁五号线金星路站点及区间的建设工程规划许可证。

“不用跑，不见面，一小时就办结。”浙江工商大学文体中心是2022年杭州亚运会比赛场馆之一，为文体中心整体提升改造工程办前期手续的该校老师，已在邮箱里收到电子版的建设工程规划许可证。

“防疫复工两手抓两手硬”，为确保重点民生工程等项目如期推进，保障服务企业稳定发展，杭州市推出一系列“惠企”创新措施：推行不见面审批、不见面发证，审批材料可以“容缺后补”；对与疫情防控相关的项目开通审批“绿色通道”，“特事特办、急事急办”。可先行用地。

全市规划审批窗口构建了电话预约、钉钉收发材料、线上申报、电子扫描送达等一整套“不见面审批”服务模式。目前，已完成不见面发证51件，13个项目通过“告知承诺许可”的方式，实现工程规划许可证“即办”。江干区万事利科技制造有限公司，需要改扩建转产口罩，通过告知承诺制审批，随到随审，加快建设加快投产。2月19日，万事利生产的首批50万只口罩下线，捐赠至江干区红十字会。

浙江省人民政府启动重大公共突发卫生事件一级响应后，与疫情防控工作相关需要紧急使用土地的，可以“先行用地”，并在疫情结束后6个月内完善相关手续。

此项政策推进了杭州地铁、铁路杭州西站等重大工程和亚运会配套重点项目复工建设。目前，杭州市规划资源系统已办理12家医疗单位、防疫物资生产企业提出的1000余亩用地需求。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 13 版）

(责编：庄红韬、杨曦)