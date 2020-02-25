南水北调东线北延应急供水工程复工

本报北京2月24日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：23日，南水北调东线一期工程北延应急供水工程1标段油坊节制闸及箱涵工程正式恢复施工。自2月17日复工以来，北延应急供水工程在确保疫情防控安全的前提下，积极协调人员、设备进场，人员到岗72人，施工机械30台（套）。
油坊节制闸及箱涵工程已投入管理及施工人员20人，施工机械9台，每日土方开挖量约1000立方米，达到原计划的65%。针对疫情导致工程进度滞后的情况，北延应急供水工程建设管理部组织参建单位提前谋划，优化施工组织。在人员完成隔离进场施工后，通过延长作业时间、增加作业机械及作业班次等方式，全力抢工期、促进度，确保3月底完成箱涵主体开挖。
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